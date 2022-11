Le Qatar dévoile un village de fans de 6 000 cabines dans le désert près de l’aéroport

Le Qatar a dévoilé mercredi un village de fans de 6 000 cabines dans un terrain isolé à proximité de ses aéroports, une offre de logements vers le bas de ce qui est disponible pour la prochaine Coupe du monde à quelques jours du début.

Alors que les journalistes visitaient les cabines, les vents du désert ont soulevé du sable sur le site de 3,1 kilomètres carrés (1,1 mile carré), qui abritait une station de métro, un arrêt de bus et un restaurant temporaire et un dépanneur prévus. La zone pourrait en théorie accueillir jusqu’à 12 000 personnes si elle était réservée à pleine capacité, ont déclaré des responsables.

Les allées extérieures sont couvertes d’herbe verte artificielle, avec des espaces communs remplis de grandes chaises de style pouf sous un ciel gris mercredi. Les drapeaux des nations concurrentes claquaient dans le vent fort du désert, un grand écran était également présent sur le site pour que les fans puissent regarder les matchs. Les travailleurs se sont déplacés sur le site, vérifiant ses dernières touches.

Les cabines aux couleurs vives, chacune avec des parois minces, sont conçues pour accueillir une ou deux personnes avec des lits jumeaux, une table de chevet, une petite table et une chaise, la climatisation, des toilettes et une douche à l’intérieur.

Chacun coûtera environ 200 $ par nuit – 270 $ avec planche – au fur et à mesure du tournoi. Quelque 60% des cabines sont déjà réservées pour le tournoi, a déclaré Omar al-Jaber, responsable de l’hébergement au Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage du tournoi.

Il y aura d’autres chambres proposées à 80 $ la nuit plus loin que ce site près de l’aéroport international de Doha et de l’aéroport international de Hamad, qui verront des vols à toute heure pendant le tournoi. Des avions ont grondé au-dessus de nos têtes lors de la visite de mercredi.

Ceux qui séjournent au Fan Village peuvent s’attendre à un trajet de 40 minutes vers les sites du stade.

“La plupart des fans qu’ils préfèrent si ce n’est pas un hôtel, ils préfèrent l’appartement et la villa”, a déclaré al-Jaber, notant que ces options sont gérées par la société hôtelière française Accor. Cependant, ceux qui souhaitent un hébergement économique viendront sur ce site et sur l’autre pour des options moins chères, a-t-il déclaré.

Dans la perspective du tournoi, les inquiétudes concernant l’espace des chambres d’hôtel et les prix élevés des chambres disponibles ont suivi le Qatar, qui manque de capacité hôtelière pour toutes les équipes, les travailleurs, les bénévoles et les fans de la Coupe du monde. Ainsi, Doha a créé des sites de camping et de cabine, loué des bateaux de croisière et encouragé les fans à rester dans les pays voisins et à venir assister aux matchs.

