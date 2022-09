Le Qatar dévoile son emblème national modifié et son nouveau maillot de la Coupe du monde

Le Qatar a dévoilé son emblème national modifié alors que les activités de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2022 dans le pays prennent de l’ampleur, environ 60 jours avant que le grand événement ne soit organisé pour la première fois dans la région.

Le nouvel emblème montre deux épées croisées qui tiennent un bateau traditionnel dans la mer bordée de deux palmiers. L’emblème modifié, qui vise à créer une identité visuelle unifiée du motif pour toutes les autorités de l’État, a été dévoilé par le Premier ministre et ministre de l’Intérieur Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani lors d’une cérémonie au Musée national du Qatar.

Un film documentaire projeté lors de l’événement a montré l’évolution de l’emblème de l’État au fil des ans depuis son premier lancement officiel et son utilisation en 1966 et jusqu’à nos jours.

La version mise à jour de l’emblème préserve les composants historiques et leurs indications et porte les valeurs, l’histoire et le patrimoine de l’État du Qatar pour constituer collectivement un symbole visuel indiquant les caractéristiques et les caractéristiques de l’État, a déclaré l’agence de presse du Qatar (QNA).

L’emblème est conçu dans un style moderne, à partir de l’inspiration de l’épée du fondateur de l’État du Qatar, le cheikh Jassim Bin Mohammed Bin Thani, jusqu’à la paume qui reflète la fierté, la générosité et le don de l’État, qui est lié à la terre. du Qatar, qui est une péninsule. Le bateau incarne la période de l’économie qui était basée sur la pêche aux perles, a ajouté QNA.

L’emblème symbolise également le citoyen qatari, qui est le fils de la mer et du désert, les outils de production et de récolte, et la protection de la sécurité et de la paix du pays.

L’emblème utilise la couleur du drapeau du Qatar – marron et blanc.

Le Qatar a également dévoilé ses maillots de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en marron (domicile) et blanc (extérieur). Le Qatar donne le coup d’envoi de la Coupe du monde avec son match du groupe A contre l’Équateur le 20 novembre.

Les maillots ont été conçus par le géant mondial des articles de sport Nike.

Nike a déclaré sur son site Web: «Le kit domicile qatari combine le marron du désert avec une bordure dentelée blanche pour refléter le drapeau qatari. L’écusson sur le haut de la poitrine souligne le statut de nation hôte du Qatar. Le kit extérieur évoque le littoral du Qatar tandis qu’une subtile superposition graphique de collier de perles fait un clin d’œil à l’histoire de la plongée sous-marine dans les atolls côtiers. En mouvement, le kit est censé ressembler à une tempête de sable tourbillonnant dans le soleil aride.

Selon le fabricant mondial de vêtements, les kits et les kits d’entraînement sont soutenus par Dri-FIT ADV, la plate-forme de matériel vestimentaire phare de Nike. Les kits de match et les vêtements d’entraînement combinent des données rigoureuses avec une conception informatique complète basée sur un modèle 4D pour créer un kit léger et de pointe, a-t-il ajouté.

Le nouveau kit sans couture est conçu pixel par pixel pour fournir un renforcement et une ventilation précis pour un jeu sans distraction. La nouvelle esthétique distincte des kits et des kits d’entraînement présente également des lignes de coupe fluides qui correspondent à l’ensemble du maillot et du short, même lorsque l’athlète est en mouvement, a ajouté Nike.

