Le Qatar convoque un émissaire allemand pour des critiques sur les droits de la Coupe du monde

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le Qatar a convoqué vendredi l’ambassadeur d’Allemagne à la suite de remarques du ministre allemand de l’Intérieur, qui a semblé critiquer la décision d’attribuer la Coupe du monde à la nation arabe du Golfe en raison de son bilan en matière de droits de l’homme.

C’était la première fois que le Qatar convoquait un ambassadeur après des années d’examen international approfondi de son traitement des travailleurs migrants et de la criminalisation des relations homosexuelles, et survient alors que les autorités semblent de plus en plus fatiguées de telles critiques.

Le Qatar, dont les richesses gazières en ont fait l’un des pays les plus riches de la planète, sera le premier pays arabe ou musulman à accueillir le plus grand événement sportif du monde. Plus de 1,2 million de fans devraient descendre dans la petite nation désertique pour le tournoi d’un mois qui commence le 20 novembre.

La ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser, qui est également responsable des sports, prévoit de se rendre au Qatar lundi et mardi avec le commissaire gouvernemental aux droits de l’homme, des législateurs allemands et une délégation de la fédération allemande de football.

Son ministère a déclaré que la visite porterait sur les questions de droits de l’homme concernant le tournoi, y compris la protection des personnes LGBTQ contre la discrimination et la persécution, et la responsabilité des travailleurs migrants qui ont construit les stades.

Dans des commentaires diffusés jeudi par la chaîne de télévision allemande ARD, Faeser a déclaré que le gouvernement allemand était convaincu que l’attribution des grands événements sportifs devrait être liée au respect des droits de l’homme et à la durabilité. ARD a rapporté que, interrogée sur la décision d’envoyer la Coupe du monde au Qatar, elle a déclaré qu ‘”il y a des critères qui doivent être respectés, et alors il vaudrait mieux ne pas attribuer à de tels États”.

Dans un communiqué officiel publié vendredi, Faeser a noté qu'”aucune Coupe du monde ne se déroule dans le vide”. Elle a ajouté qu’en ce qui concerne les futurs événements sportifs internationaux, “nous devons veiller à ce que leur attribution et leur organisation soient liées aux normes des droits de l’homme”.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré avoir convoqué l’ambassadeur pour lui faire part de sa “déception et de son rejet et condamnation complets” des propos de Faeser. Il n’a pas précisé s’il faisait référence aux commentaires d’ARD ou à sa déclaration officielle.

Dans un discours télévisé plus tôt cette semaine, l’émir au pouvoir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a déclaré que son pays “a été soumis à une campagne sans précédent à laquelle aucun pays hôte n’a jamais été confronté”, qui a inclus “des fabrications et des doubles standards”.

Le Qatar a déclaré qu’une grande partie de la critique de son traitement des travailleurs migrants ignore les réformes adoptées ces dernières années qui ont été saluées par l’ONU ainsi que par les principaux groupes de défense des droits de l’homme. Ces groupes ont toutefois déclaré que la mise en œuvre faisait défaut et qu’il fallait faire davantage pour lutter contre les abus généralisés, notamment le vol de salaire et les conditions de travail difficiles.

La loi qatarienne punit l’activité homosexuelle de 1 à 3 ans de prison. Les autorités ont déclaré que les fans LGBTQ sont les bienvenus pour assister au tournoi, tout en exhortant tous les visiteurs à respecter la culture conservatrice du pays.

Plusieurs équipes européennes de la Coupe du monde ont demandé à la FIFA l’autorisation pour leurs capitaines de porter des brassards arc-en-ciel dans le cadre de la campagne “One Love”. Les fédérations ont également exprimé leur soutien à une campagne visant à créer un fonds d’indemnisation pour les travailleurs lésés lors de la construction de stades et d’infrastructures tentaculaires au cours des 12 années écoulées depuis que le Qatar a reçu la Coupe du monde.

The Associated Press