Le Qatar convoque l’ambassadeur d’Allemagne après les commentaires sur la Coupe du monde

L’État du Golfe n’a pas été impressionné par les propos du ministre allemand de l’Intérieur

Le ministère qatari des Affaires étrangères a convoqué vendredi l’ambassadeur d’Allemagne dans l’État du Golfe à la suite des remarques critiques de la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser concernant la prochaine Coupe du monde de football.

Le Qatar se prépare à devenir le premier pays arabe à accueillir la pièce maîtresse du football le mois prochain, mais la montée en puissance a eu lieu au milieu d’un examen minutieux par l’Occident du bilan du pays en matière de droits de l’homme et de questions telles que son traitement de la communauté LGBT.

S’adressant jeudi à la chaîne de télévision allemande ARD, le responsable allemand Faeser s’est demandé si le Qatar aurait dû obtenir les droits d’organisation du tournoi.

“Il y a des critères qui doivent être respectés et il vaudrait mieux que les tournois ne soient pas attribués à de tels États”, le ministre a été cité comme disant.

Le Qatar a répondu en convoquant l’ambassadeur allemand Claudius Fischbach, lui remettant un “mémoire d’objection” et exigeant une explication pour les remarques de Faeser.

“Le mémo exprimait le rejet total de l’État du Qatar de ces propos tenus envers un pays dont l’accueil de la Coupe du monde était une justice rendue à une région souffrant d’un stéréotype injuste depuis des décennies”, une déclaration lue.

“La note a également souligné que l’État du Qatar est déterminé à organiser l’une des meilleures éditions pour présenter la civilisation et le patrimoine de la région au monde entier.”

L’incident survient avant que Faeser ne se rende à Doha la semaine prochaine, ce qui rend le voyage potentiellement gênant.

Le Qatar a été critiqué par de nombreux Occidentaux concernant son traitement des travailleurs migrants.

Ailleurs cette semaine, des membres de l’équipe australienne qui doivent faire partie des 32 nations participant à la Coupe du monde ont publié un plaidoyer vidéo dans lequel ils exigeaient un « héritage durable » sur les droits de l’homme.

Cependant, le message a été rejeté comme inutile “signal de vertu” par certains observateurs.

Un rapport partagé par The Guardian l’année dernière affirmait que 6 500 travailleurs migrants étaient morts au Qatar depuis qu’il avait obtenu les droits d’organisation de la Coupe du monde par la FIFA en 2010.

Le rapport n’a pas directement lié les décès à la construction des infrastructures de la Coupe du monde, et le Qatar a parlé des améliorations qu’il a apportées aux conditions des travailleurs.

Les organisateurs ont également déclaré que les supporters homosexuels seraient les bienvenus pour la pièce maîtresse du football, malgré les lois locales strictes contre l’homosexualité.

L’émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a accusé des forces extérieures de mener une campagne concertée pour saper le pays avant la Coupe du monde, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre.

“Il est vite devenu clair pour nous que la campagne se poursuit, s’étend et inclut la fabrication et les doubles standards, jusqu’à ce qu’elle atteigne un degré de férocité qui soulève malheureusement de nombreuses questions sur les véritables raisons et motivations de cette campagne”, a déclaré le royal qatari plus tôt ce mois-ci.

La politicienne allemande Faeser a récemment pesé sur les questions de football avant le tirage au sort des qualifications pour le Championnat d’Europe UEFA 2024, qui se tiendra dans son pays natal.

Le ministre a demandé que la Russie et la Biélorussie soient empêchées de se qualifier pour le tournoi en raison du conflit en Ukraine.

L’UEFA a choisi de maintenir son interdiction de la Russie en place, mais a permis à l’équipe biélorusse de figurer parmi celles incluses dans le tirage au sort des qualifications.