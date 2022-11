Le Qatar contre l’Equateur donne le coup d’envoi d’une Coupe du monde unique en son genre

AL KHOR, Qatar — Il y avait le vote d’offre viciée. Le changement de date alambiqué. L’infini (et tragique) construction. Les allégations de violations alarmantes des droits de l’homme. La peur des fans LGBTQ. Le climat inquiète plus les stades extérieurs climatisés. La volte-face de dernière minute sur les ventes de bière. Le coup de gueule troublant du président de la FIFA dans ce qui était censé être son salut.

Cela a été, à tous points de vue, un préambule comme aucun sport n’en a jamais vu auparavant, un prologue qui pourrait aussi être son propre livre. Mais ce rassemblement bizarre, parfois orwellien, dans le désert d’Arabie est aussi le plus grand tournoi de football de la planète. Et c’est ainsi, dimanche soir, que les jeux ont finalement commencé.

La scène était, comme à peu près tout le reste ici, quelque chose de familier enveloppé dans quelque chose de nouveau. Des membres de la famille royale et d’autres personnalités sont arrivés pour regarder le Qatar affronter l’Équateur avec une garde d’honneur de chameaux et de chevaux bordant la route. Des hommes en thobes blancs et des femmes en abayas noires défilaient dans les halls et remplissaient les gradins. Après beaucoup de consternation, il n’y avait pas d’alcool vendu sur place. Les annonces dans le stade ont commencé, “Vos altesses, vos éminences, mesdames et messieurs …” et le stade Al Bayt se sentait moderne à l’intérieur, mais la majeure partie de son cadre sera démantelée et recyclée une fois le tournoi terminé car il est ce n’est pas nécessaire.

Les fans ont quand même crié. Ils chantaient encore. Ils ont encore dansé et chanté. Il y avait encore des drapeaux géants et une réplique massive du trophée de la Coupe du monde entouré d’un anneau de feu sur le terrain juste avant le début du match. Les batteurs ont encore battu un rythme rythmé pendant des heures sur l’esplanade menant aux portes, et lorsque l’hymne national du Qatar a joué, les joueurs ont toujours reculé avec honneur.

Le coup de sifflet de l’arbitre a retenti. Les joueurs ont commencé à courir. Un rugissement retentit autour de la cuvette du stade alors que, pour la première fois, la Coupe du monde venait dans un pays arabe.

“Je suis fier d’être le premier joueur à diriger notre équipe nationale lors de la Coupe du monde”, a déclaré Hassan Al-Haydos, l’attaquant qatari qui compte désormais 170 apparitions avec son équipe nationale. “Tous mes coéquipiers sont prêts pour ce tournoi.”

C’est de loin la plus grande scène sur laquelle le Qatar a joué. Ils sont le deuxième hôte de la Coupe du monde le moins bien classé de tous les temps, 50e selon la FIFA, derrière l’Afrique du Sud (classée 83e en 2010). Et l’écart de talent s’est manifesté alors que l’Équateur avait un but exclu par VAR pour un hors-jeu très serré après seulement trois minutes et en a marqué un autre sur un penalty d’Enner Valencia à peine 13 minutes plus tard lors de leur victoire 2-0 sur les hôtes.

Naturellement, les joueurs locaux ont un peu chuté. La section des supporters qatariens derrière le but n’a pas bougé, cependant, restant à pleine gorge tout au long de la première mi-temps, voulant que ses joueurs – quel que soit le score – continuent.

La Coupe du monde a commencé par une cérémonie éclatante et des discours passionnés avant que l’Équateur ne remporte une confortable victoire 2-0 contre le Qatar, pays hôte. Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

Un après-midi plus tôt cette semaine, sur le marché de Doha connu sous le nom de Souq Waqif, deux hommes en tenue traditionnelle montaient prudemment à cheval parmi les éventails et les étals. C’était pittoresque, une scène d’une apparente authenticité qui comprenait – comme cela arrive avec les chevaux – un moment où l’un des animaux se soulageait, ses excréments tombant en tas dans la rue.

Soudain, un homme en chemise grise et pantalon bleu portant une pelle en plastique rouge est apparu de nulle part. Quelques secondes après avoir touché le sol, les excréments ont été balayés dans son seau et ont de nouveau disparu, éliminant rapidement et efficacement tout ce qui pourrait gâcher l’apparence immaculée du marché avant que quiconque ne puisse le remarquer (ou y entrer). C’était impressionnant. Malheureusement, cette approche globale n’a pas été aussi efficace pour effacer la myriade d’autres écueils liés à l’organisation de cette Coupe du monde.

La liste semble interminable. Certains problèmes, comme le blocage d’un tournoi au milieu de la saison des clubs en raison des températures estivales extrêmes du Qatar, affectent directement les joueurs et, potentiellement, le jeu. D’autres concernent davantage l’expérience des fans : les préoccupations de la communauté LGBTQ concernant l’acceptation, par exemple, ou les villages de fans composés de conteneurs maritimes réutilisésou la promesse de plusieurs années d’assouplir les restrictions sur l’alcool dans cette nation musulmane conservatrice qui a été brusquement renversée il y a à peine deux jours.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a continuellement positionné son organisation comme fermement opposée à l’idée qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec le Qatar ou son organisation de cet événement. Sa conférence de presse d’introduction samedi, qui comprenait sa suggestion qu’il savait ce que c’est que d’être gay dans un pays où l’homosexualité est illégale parce qu’enfant, il a été victime d’intimidation pour avoir les cheveux roux et des taches de rousseur, était plus une attaque qu’une salutation. L’argument principal d’Infantino semblait être que l’histoire de diverses atrocités en Europe disqualifiait quiconque de l’Occident d’identifier l’injustice qui pourrait se produire en ce moment.

Un jour plus tard, lors de la cérémonie d’ouverture, l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a adopté un ton plus conciliant dans son allocution de bienvenue, faisant écho à la rhétorique des organisateurs depuis des années, mais un certain malaise persistait.

Comment pourrait-il pas? Les joueurs, les entraîneurs et les équipes ont déjà ignoré la lettre d’avant-tournoi de la FIFA demandant qu’ils se concentrent uniquement sur le football et fassent plutôt ce qu’ils peuvent pour mettre en évidence les messages d’inclusivité et de positivité. Plusieurs pays, dont l’Angleterre, verront leurs capitaines porter des brassards avec le message “One Love” dessus. L’équipe américaine a affiché son écusson de fédération imprégné d’images arc-en-ciel dans son hôtel et son centre d’entraînement. Le fabricant danois d’uniformes, Hummel, a délibérément conçu des kits “atténués” pour ce tournoi sans marque visible pour protester contre les mauvais traitements présumés des travailleurs migrants qui sont responsables de la construction d’une grande partie de l’infrastructure du tournoi.

“Nous reconnaissons que le Qatar a fait des progrès et qu’il y a une tonne de progrès, mais il reste encore du travail à faire”, a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter. “Je pense que lorsque nous sommes sur la scène mondiale, il est important de sensibiliser à ces problèmes.”

Dans une scène étrange, de nombreux supporters qatariens sont partis peu de temps après la seconde mi-temps alors que leur équipe avait du mal à trouver un rythme sur le terrain. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Le deuxième but de l’Équateur dimanche soir est survenu après seulement une demi-heure, une tête fouettée de Valence (qui aurait eu un premier tour du chapeau pour VAR) qui a terminé un premier centre lisse d’Ayrton Preciado. Le gardien du Qatar Saad Al-Sheeb avait semblé furieux après le premier but rappelé, frustré après le penalty et dégonflé alors qu’il sortait le ballon du filet pour la troisième fois.

– O’Hanlon : Comment comprendre la Coupe du monde 2022 (ESPN+)

Ce n’était pas le début souhaité par le Qatar, et certainement pas le début de bon augure dont il rêvait. Aucun hôte n’a jamais perdu le match d’ouverture d’une Coupe du monde, mais aucun hôte n’a jamais eu aussi peu de pedigree de football non plus. Au milieu de la seconde mi-temps, alors que le Qatar était à peine menacé, de nombreux supporters ont commencé à partir et l’énergie dans le stade s’est effondrée.

Pourraient-ils encore faire une course surprenante dans leur tournoi à domicile comme la Corée du Sud l’a fait en 2002 ou même la Russie l’a fait il y a quatre ans ? C’est, dans le sens le plus pur du terme, possible. Mais même s’ils ne le font pas, ils auront réussi à entrer dans l’histoire. Ils ont ouvert une porte sportive et élargi la portée d’un grand tournoi qui s’est longtemps attaché de manière rigide aux lieux et aux personnes qu’il connaît.

Cette Coupe du monde est une juxtaposition vertigineuse, un mélange déroutant de ce qui déconcerte avec ce que l’on pourrait raisonnablement qualifier de progrès.

Qu’est-ce qu’il est juste de ressentir alors que cela se déroule au cours du mois prochain ? Quel est le plat à emporter ? Il n’y a pas de bonne réponse, et l’ouverture de dimanche a servi à rappeler qu’il n’y a qu’une seule chose certaine : cette Coupe du monde sera différente de tout ce que l’on a vu auparavant.