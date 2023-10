Huit officiers de la marine indienne ont été reconnus coupables d’espionnage au profit d’Israël et condamnés à la peine de mort par un tribunal qatari.

Les officiers sont accusés de donner à Israël accès à des informations confidentielles sur les travaux de la marine qatarie visant à développer un sous-marin furtif.

4 Voir la galerie Le drapeau national indien hissé à New Delhi (Photo : AP)

Des sources médiatiques ont indiqué que ni le Qatar ni l’Inde n’ont officiellement divulgué les accusations précises portées contre les officiers.

La peine de mort a été confirmée jeudi par le ministère indien des Affaires étrangères, qui a exprimé son profond choc devant le tribunal qatari.

Dans une réponse rapide, le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré : « Nous attendons le jugement détaillé et nous explorons toutes les options juridiques. »

Il a également ajouté « qu’en raison du « caractère confidentiel » des procédures de l’affaire », il ne ferait plus de commentaires.

La peine de mort infligée à d’anciens responsables indiens pour des allégations d’espionnage – prétendument au nom d’Israël – a également été confirmée par les médias israéliens, pakistanais et indiens.

Selon les médias, les accusés étaient des cadres supérieurs de Dahra Global Technologies and Consulting Services, une société technique qui a fourni une assistance au Qatar sur un projet visant à acquérir des sous-marins avancés de construction italienne, capables d’éviter la détection radar.

Les médias ont également affirmé que « les accusés ont été identifiés comme travaillant pour l’agence de renseignement indienne, RAW. Ils auraient été arrêtés par les services de renseignement qatariens alors qu’ils menaient des activités d’espionnage au Qatar.

Depuis le début de l’affaire, on ne sait pratiquement rien des huit fonctionnaires inculpés.

4 Voir la galerie Émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani (Photo : Reuters)

Il a été découvert que ces huit personnes avaient été placées en état d’arrestation en août 2022 en raison des inquiétudes franches exprimées par leurs familles. Ils ont été placés en isolement pendant plusieurs mois avant le début de leur procès. Il est également établi que lors du procès, les autorités qataries ont accordé un accès consulaire à New Delhi.

Le capitaine Navtej Singh Gill, le capitaine Brendra Kumar Varma, le capitaine Saurabh Vasisht, le commandant Amit Nagpal, le commandant Purnendu Tiwari, le commandant Sugunakar Pakala, le commandant Sanjeev Gupta et Sailor Rajesh font partie des personnes condamnées à mort.

Le commandant Tiwari était directeur général de la société.

Auparavant, Tiwari avait reçu le prix Pravasi Bharatiya Samman en 2019 pour ses services exceptionnels dans l’avancement des relations bilatérales entre l’Inde et le Qatar.

Le Pravasi Bharatiya Samman (Prix des Indiens d’outre-mer) est la plus haute distinction décernée aux Indiens d’outre-mer.

La société Al-Dahra a été fermée en mai 2023 après que le Qatar a affirmé qu’elle transférait des documents secrets et espionnait pour le compte d’Israël. La société a également formé les services de sécurité et les forces armées du Qatar.

La société appartenait à un ressortissant omanais, Khamis Al Ajami, chef d’escadron à la retraite de la Royal Oman Air Force.

Al-Ajami a également été arrêté avec les responsables de la marine indienne, mais a ensuite été libéré (en novembre 2022).

4 Voir la galerie Travailleurs étrangers au Qatar (Photo : AFP)

Environ 800 000 citoyens indiens vivent et travaillent au Qatar. La plupart des expatriés indiens appartiennent à la classe ouvrière inférieure. La plupart des emplois qu’ils occupent sont non qualifiés ou semi-qualifiés. Il existe également des soudeurs, des fabricants, des installateurs, des ingénieurs et des professionnels de la santé indiens employés au Qatar. Ces travailleurs contribuent de manière significative à l’économie indienne en plus d’être une source importante de capitaux étrangers.

Pour discuter de différents aspects de cette affaire très médiatisée, The Media Line s’est entretenu avec des Indiens et un analyste pakistanais.

Rohit Sharma, un éminent analyste politique basé à Delhi, a déclaré à The Media Line : « L’Inde et le Qatar entretiennent des relations chaleureuses depuis des décennies. »

« Le Qatar importe des produits alimentaires d’Inde, tandis que l’Inde achète environ 50 % de son gaz naturel au Qatar, ce qui la rend dépendante du gaz naturel qatari. Il existe également des accords de défense maritime entre les deux pays depuis novembre 2008 », a ajouté Sharma.

Concernant les huit officiers de la marine indienne qui ont été condamnés à mort par un tribunal qatari, Sharma a déclaré à The Media Line que « le gouvernement indien prend en considération toutes les stratégies qui ont été utilisées contre le Pakistan dans l’affaire du commandant Kulbhushan Yadav devant la Cour internationale de justice. Justice. L’Inde a réussi à retarder l’exécution de Kulbhushan Yadav devant la Cour internationale de Justice en présentant des arguments solides et convaincants.»

“L’Inde prendrait toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des huit anciens officiers de la marine. Les deux pays et le Qatar ont conclu un accord d’échange de prisonniers, donc un échange de prisonniers est une solution réalisable dans ces circonstances. De plus, l’Inde et le Qatar sont tous deux des acteurs importants dans leurs régions respectives. Gérer cette situation de manière diplomatique et responsable serait crucial pour maintenir la stabilité dans la région.

À cet égard, Sharma a également fait allusion à une autre question et a déclaré : « Modi a dirigé le parti au pouvoir Bharatiya Janata ; La porte-parole du BJP, Nupur Sharma, a tenu des propos désobligeants à l’égard du saint prophète de l’Islam, qui ont profondément offensé les musulmans du monde entier. Le Qatar a exigé que le gouvernement indien présente des excuses publiques, une demande qui n’a pas été satisfaite. Il est donc plausible qu’il y ait eu des représailles de la part des autorités qataries.»

Il est à noter qu’à la suite des propos désobligeants de Nupur Sharma en juin 2022, le Qatar a été le premier État islamique à convoquer l’envoyé indien à Doha.

Le sultan ben Sa’ad Al Muarikhi, ministre d’État qatari, a remis une note à l’envoyé indien et a affirmé que « les remarques insultantes conduiraient à une incitation à la haine religieuse entre les deux musulmans à travers le monde et le Qatar attend des excuses publiques de l’Inde ». », ce qui n’a encore jamais été atteint. Cependant, Nupur Sharma a été licenciée de son poste en réponse.

Le Dr Paulami Sanyal est professeur adjoint à l’Université KR Mangalam de Gurgaon, Haryana, Inde. Elle est chercheuse sur la politique du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud depuis 10 ans.

Sanyal a déclaré à The Media Line : « La condamnation à mort de responsables de la marine indienne par les autorités qataries pour des accusations présumées d’espionnage présente une situation complexe et sensible. »

“Du point de vue indien, cette décision menace de tendre les relations diplomatiques entre les deux pays et pourrait affecter leurs vastes relations commerciales”

Elle a ajouté : « Du point de vue indien, cette décision menace de tendre les relations diplomatiques entre les deux pays et pourrait affecter leurs vastes relations commerciales. »

« Les deux pays ont collaboré sur divers fronts, notamment l’énergie, les infrastructures et le travail. Le Qatar est le plus grand fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’Inde, fournissant plus de 48 % des importations totales de GNL de l’Inde », a-t-elle déclaré.

Sanyal a également déclaré à The Media Line que « le maintien de relations cordiales avec le Qatar est essentiel pour le gouvernement indien. Selon les données officielles, en 2022-2023, les exportations de l’Inde vers le Qatar s’élevaient à 1,96 milliard de dollars et les importations de l’Inde en provenance du Qatar s’élevaient à 16,8 milliards de dollars. Elle a poursuivi : « L’Inde s’est fixé pour objectif d’augmenter la part du gaz naturel dans la consommation d’énergie primaire à 15 % d’ici 2030, contre un peu plus de 6 % actuellement. Dans une telle situation, compte tenu des préoccupations et des ambitions de l’Inde en matière de sécurité énergétique, le cas des retraités de la marine représente un défi sensible pour la diplomatie indienne.»

« Les condamnations à mort pourraient conduire à une crise diplomatique et obliger l’Inde à réagir avec prudence pour protéger les intérêts de ses citoyens et maintenir la stabilité globale de ses relations bilatérales avec le Qatar. »

Dans une réponse à The Media Line, Sanyal a déclaré : « Les condamnations à mort pourraient conduire à une crise diplomatique et obliger l’Inde à gérer soigneusement sa réponse pour protéger les intérêts de ses citoyens et maintenir la stabilité globale de ses relations bilatérales avec le Qatar. »

« Pendant ce temps, l’incapacité de l’Inde à résoudre le problème rapidement est remise en question ; il est tout simplement obligatoire pour l’Inde de prendre des mesures logiques pour protéger les intérêts plus larges des deux nations », a conclu Sanyal.

Adeeb Uz Zaman Safvi, un expert de premier plan en matière de défense et de sécurité régionale basé à Karachi, est un capitaine à la retraite de la marine pakistanaise. Il est diplômé du US Naval War College.

Safvi a brièvement déclaré à The Media Line : « L’espionnage en tant que [normal] Les moyens de collecte de renseignements constituent une activité régulière sur la scène internationale. Les installations de renseignement de la marine indienne ont également été exposées à plusieurs reprises en mer lorsque leurs sous-marins en train de recueillir des renseignements ont été capturés par les plates-formes de surveillance de la marine pakistanaise.

Il a ajouté : « Des sources ont confirmé que tous ces officiers appartenaient aux services de renseignement indiens et espionnaient pour le compte d’Israël depuis longtemps. Les services de renseignement du Qatar ne les ont pas retrouvés sur la base de simples suppositions, mais seulement après avoir obtenu des preuves concrètes pour les appréhender.»

4 Voir la galerie Drapeaux nationaux indien et israélien hissés dans le port de Haïfa, dans le nord d’Israël (Photo : Reuters)

Safvi a poursuivi en disant que « dans cette opération d’espionnage de haute technologie pour Israël, la collaboration entre la CIA, le Mossad et les services de renseignement indiens ne peut être ignorée ».

Les Indiens semblent traiter cette affaire à la légère, mais ils oublient que ni les dirigeants du Qatar ni les médias qatariens n’ont proposé une analyse de la décision de la Cour. Le fait qu’aucun des principaux médias du royaume n’ait partagé la sentence de mort illustre encore une fois à quel point le procès a été omniprésent.