Le Qatar avertit l’UE des conséquences d’une enquête sur la corruption

Les mesures du bloc contre Doha pourraient mettre en péril le commerce du gaz, a déclaré la nation du Golfe

La décision du Parlement européen de suspendre les travaux sur la législation liée au Qatar et de couper l’accès des responsables du pays à la législature pourrait avoir un impact négatif sur les tentatives des États membres de sécuriser l’approvisionnement en gaz, a déclaré Doha. La décision de l’UE intervient au milieu d’une enquête belge sur la corruption présumée d’eurodéputés qui aurait pu impliquer le Qatar.

La décision du Parlement jeudi est “discriminatoire,” a déclaré dimanche une déclaration d’un diplomate de la mission qatarie auprès de l’UE, citée par les agences de presse. Ce sera “affecter négativement la coopération régionale et mondiale en matière de sécurité, ainsi que les discussions en cours sur la pauvreté et la sécurité énergétiques mondiales”, a ajouté le diplomate.

Il a souligné la coopération du Qatar avec l’UE, en particulier la Belgique, sur les questions liées au Covid-19 et son rôle de fournisseur clé de gaz naturel liquéfié au pays, exprimant sa déception que Bruxelles fasse “Aucun effort pour dialoguer avec notre gouvernement pour établir les faits une fois qu’il a pris connaissance des allégations.”

Le gaz naturel liquéfié qatari joue un rôle clé dans la stratégie de l’UE pour compenser la perte de combustibles fossiles russes, qu’elle a décidé de ne plus acheter à cause du conflit en Ukraine. En novembre, l’Allemagne a obtenu un contrat de 15 ans pour environ 2 millions de tonnes par an. Berlin mène un effort paneuropéen pour obtenir de meilleures conditions de Doha, qui fait pression sur le bloc pour qu’il signe des contrats à long terme interdisant la revente à d’autres parties du monde, ce qui compromettrait l’objectif de l’UE d’éliminer progressivement les combustibles fossiles, selon Bloomberg.

La semaine dernière, les eurodéputés ont voté la suspension de tous les travaux liés au Qatar et l’interruption “représentants des intérêts qatariens” de l’accès au pouvoir législatif. La décision affecte un accord aérien UE-Qatar et une dispense de visa de l’UE pour les ressortissants qatariens et koweïtiens. Les eurodéputés dénoncés “Les prétendues tentatives du Qatar” pour acheter de l’influence dans l’UE.

Les forces de l’ordre belges ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elles avaient inculpé quatre personnes liées au Parlement européen dans une affaire de corruption présumée. Ils sont soupçonnés d’être influencés par des cadeaux somptueux et de l’argent provenant d’un gouvernement étranger.

La presse locale a identifié la nation anonyme du Golfe comme étant le Qatar, qui a nié toute implication. L’actuelle vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, qui figurait parmi les personnes inculpées, a été déchue de son poste de direction de l’UE à la suite de l’enquête la semaine dernière.