Les drapeaux arc-en-ciel seront autorisés dans les stades pendant la Coupe du monde 2022, le Qatar ayant déclaré que les lois anti-LGBTQ ne seraient pas appliquées lors des matches pour se conformer aux règlements de la FIFA favorisant la tolérance et l’inclusion.

À moins de deux ans du tournoi, cependant, des inquiétudes subsistent quant au traitement des supporters homosexuels au Qatar en raison du code religieux conservateur interdisant les relations homosexuelles qui contredit la position de la FIFA contre l’homophobie.

La FIFA a déclaré qu’elle s’était engagée à pousser le Qatar à accueillir un tournoi qui inclurait le moment où la Coupe du monde se déroulerait pour la première fois au Moyen-Orient.

Je suis une femme ouvertement gay dans le football, donc pour moi personnellement, c’est quelque chose dont je suis proche aussi, a déclaré Joyce Cook, responsable de la responsabilité sociale et de l’éducation de la FIFA, à l’Associated Press.

Nous verrons un changement progressif dans tous ces aspects et les drapeaux arc-en-ciel, les t-shirts seront tous les bienvenus dans le stade c’est une évidence. Ils comprennent parfaitement que telle est notre position. «

Le leadership du Qatar à la Coupe du monde a assuré à la FIFA que les affiches faisant la promotion des droits LGBTQ ne seront pas supprimées.

En ce qui concerne les drapeaux arc-en-ciel dans les stades, la FIFA a ses propres directives, elle a ses règles et règlements, a déclaré Nasser Al-Khater, PDG de la Coupe du monde 2022, à l’AP. Quels qu’ils soient, nous les respecterons. «

Le plus récent rapport du Département d’État américain sur les droits de l’homme sur le Qatar montre comment les personnes LGBTQ y cachaient en grande partie leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leurs caractéristiques de genre en raison d’un modèle sous-jacent de discrimination. «

Avant la Coupe du monde des clubs de l’année dernière, le Qatar a amené un membre du groupe de supporters de Liverpool Kop Outs et son mari dans le pays pour donner l’assurance que les fans gays seraient les bienvenus.

Nous avons un pays conservateur, mais nous sommes un pays hospitalier, a déclaré Al-Khater depuis Doha. Nous sommes ouverts et hospitaliers. Nous comprenons la différence entre les cultures des gens. Nous comprenons la différence de point de vue des gens et je pense donc, encore une fois, que tout le monde sera le bienvenu et que tout le monde sera traité avec respect.

Tout comme notre culture est une culture de ce monde, nous attendons également des gens qu’ils respectent notre culture. Je pense qu’il y a un équilibre et qu’il y a un sentiment que les gens respectent les gens de partout.

Les militants anti-discrimination veulent que le Qatar aille plus loin en modifiant les lois.

Ce qu’il ne fait pas, c’est aider la communauté LGBTQ + qatarie, a déclaré Chris Paouros, membre du conseil consultatif d’inclusion des associations de football anglaises. «C’est génial de pouvoir accrocher nos drapeaux dans le stade, et c’est génial pendant une Coupe du monde. Vous voulez que ce soit le festival du football.

Mais à la fin, nous faisons ce travail parce que nous voulons nous assurer que chacun peut être libre d’être qui il est et si vous êtes qatari et que vous ne pouvez pas, cela ressemble à une vitrine.

Pour l’ouverture de la Coupe du monde en novembre 2022, la pression sera accrue sur le Qatar.

Ce que j’espère, c’est … qu’il y a un vrai dialogue avec la communauté LGBTQ + qatari et qu’ils ne sont pas criminalisés ou dénigrés et que nous pouvons réellement apporter un réel changement social durable pour les Qataris », a déclaré Paouros, s’exprimant masque avec un drapeau arc-en-ciel et l’emblème du leader de la Premier League Tottenham.

Paouros est coprésident de Proud Lilywhites, un groupe de supporters du club londonien. Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, qui joue également pour la France, championne de la Coupe du monde, a été l’un des capitaines à porter des bracelets drapeau arc-en-ciel ce week-end dans le cadre de la campagne Rainbow Laces de la Premier League.

