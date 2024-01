Le Qatar aurait engagé un ancien agent de la CIA pour discréditer le sénateur Ted Cruz, d’autres législateurs opposés au Hamas et aux Frères musulmans

Nouvelles





L’État du Golfe, riche en pétrole, a embauché la société d’un ancien agent de la CIA pour discréditer le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, et d’autres législateurs qui s’opposent au Hamas et à son organisation mère, les Frères musulmans, selon des documents obtenus par Fox News Digital.

Les documents révèlent que la prétendue campagne d’espionnage financée par l’État du Qatar visait le sénateur Ted Cruz, du Texas, parce qu’il cherchait à faire désigner les Frères musulmans comme une organisation terroriste étrangère.

Le document clandestin, intitulé « Projet ENDGAME » et rédigé par la société américaine Global Risk Advisors (GRA), fondée par l’ancien employé de la CIA Kevin Chalker, dit : « Alerte élevée : une attaque contre le Hamas est une attaque contre le Qatar. Une attaque contre les Frères musulmans est une attaque contre le Qatar.»

Le plan d’action de mars 2017, financé par le Qatar, visant à torpiller la législation et les politiques anti-Hamas et anti-Frères musulmans notait que « le sénateur. Ted Cruz a réintroduit son projet de loi visant à désigner les Frères musulmans comme groupe terroriste. Si vous n’agissez pas rapidement, vos ennemis injecteront le Qatar dans ce combat. »

Dans le mois qui a précédé le début des attaques du Qatar contre les adversaires des Frères musulmans et du Hamas, Fox News Digital a fait état de la législation de Cruz visant à interdire les Frères musulmans.

Depuis que le Hamas a massacré quelque 1 200 personnes le 7 octobre dans le sud d’Israël, dont plus de 30 Américains, le Qatar est dans le collimateur des sénateurs américains et de certains sénateurs américains. représentants pour avoir hébergé des dirigeants du Hamas à Doha et l’aurait financé.

Cruz a déclaré à Fox News Digital : « Le gouvernement qatari dépense d’innombrables milliards de dollars pour promouvoir et même financer les Frères musulmans, le Hamas et d’autres groupes terroristes. Ils ont soit acheté, soit intimidé de vastes pans de Washington, DC, pour les réduire au silence. Il n’est pas du tout surprenant qu’ils considèrent les quelques opposants déclarés aux Frères musulmans au Congrès comme des ennemis du Qatar. Il est grand temps pour les États-Unis de réévaluer leurs relations avec le Qatar.»

Le Hamas s’est déclaré « l’une des ailes des Frères musulmans en Palestine ».

Les alliés américains tels que l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont soit interdit, soit désigné les Frères musulmans comme organisation terroriste.

La proposition du « Projet ENDGAME » dit : « Les ennemis du Qatar doivent être identifiés » et « Aux États-Unis, vos ennemis opèrent dans l’ombre. Vous ne pouvez pas arrêter les ennemis que vous ne trouvez pas.

L’existence du « Projet ENDGAME » parrainé par le Qatar a été signalée pour la première fois dans un communiqué. Article de l’AP intitulé « Le FBI enquête sur l’espionnage d’un ancien officier de la CIA pour le Qatar, hôte de la Coupe du monde », en 2022.

Le représentant Mario Diaz-Balart, R-Fla, a coparrainé le projet de loi visant à sanctionner les Frères musulmans en 2017.

Global Risk Advisors a désigné Diaz-Balart comme l’un des ennemis de l’État du Golfe, selon le membre du Congrès et AP.

Diaz-Balart a déclaré à Fox News Digital : « La révélation selon laquelle le gouvernement qatari a non seulement ciblé mon bureau mais aussi deux sénateurs américains en exercice n’est pas surprenante et ne fait que confirmer mes inquiétudes de longue date avec le gouvernement qatari. Ce n’est pas la première fois qu’un régime cible mon bureau en utilisant des tactiques secrètes, et cela ne dissuadera pas ma détermination à désigner les Frères musulmans comme organisation terroriste. »

Un ancien employé de GRA qui a obtenu le document « Projet ENDGAME » auprès du bureau de l’entreprise à Doha a déclaré à Fox News Digital que la famille Al-Thani au pouvoir au Qatar, via GRA, visait également à discréditer le sénateur Tom Cotton, R-Arkansas.

L’opinion de Cotton selon laquelle le dirigeant laïc de l’Égypte, le président Abdel Fattah el-Sissi, est un allié américain plus fiable que l’ancien régime des Frères musulmans sous le défunt président Mohamed Morsi aurait pu jouer un rôle dans l’inscription du sénateur sur sa liste idéologique par le Qatar.

Interrogé sur l’opération d’espionnage offensive de la GRA contre Cotton, un porte-parole du sénateur a déclaré à Fox News Digital que « le sénateur Cotton ne fera aucun commentaire à ce sujet pour le moment ».

Le représentant Jack Bergman, républicain du Michigan, qui possède une vaste expertise en matière de politique de puissance au Qatar, a déclaré à Fox News Digital : « En tant que membre du Congrès, je continuerai à utiliser mes fonctions pour demander des comptes au Qatar. Le Qatar doit être dénoncé et sa campagne de piratage informatique qui dure depuis des années pour faire taire les critiques non seulement du Qatar mais aussi des critiques des Frères musulmans et du Hamas ne peut rester sans contrôle.

Bergman, lieutenant général à la retraite du Corps des Marines des États-Unis, a ajouté : « Si les Qataris sont prêts à utiliser leurs capacités d’espionnage d’État pour protéger les groupes terroristes en ciblant les sénateurs et les [former] président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Ed Royce, alors comment pouvons-nous avoir confiance dans la sécurité de nos militaires – et de nos secrets – au quartier général avancé du CENTCOM à Doha ?

Le Commandement central américain (CENTCOM) compte environ 8 000 hommes sur la base aérienne d’Al Udeid, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, au sud-ouest de Doha.

L’ancien président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Royce, R-Calif., n’a pas répondu aux messages WhatsApp numériques de Fox News ni à un appel téléphonique.

Interrogé sur l’opération d’espionnage financée par l’État qatari contre des politiciens et des citoyens américains, un porte-parole du Département d’État a déclaré à Fox News Digital : « Nous vous renvoyons au FBI concernant toute enquête potentielle. »

Le FBI a déclaré à Fox News Digital : « Le FBI n’a aucun commentaire. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer la conduite d’enquêtes spécifiques.

Kevin Carroll, l’avocat représentant Kevin Chalker, a écrit sur Fox News Digital : « Ce que je sais et ce dont je peux parler, c’est qu’il n’y a AUCUN acte d’accusation en cours contre M. Chalker ou tout employé de GRA. »

Il a poursuivi : « Au lieu de cela, M. Chalker et GRA ont fait l’objet de plaintes civiles déposées devant les tribunaux fédéraux de Californie et de Washington, DC, depuis 2018. L’affaire en Californie a été rejetée. La troisième plainte des plaignants dans l’affaire de New York a entraîné le rejet de plusieurs des demandes initiales et des défendeurs.

Un ancien employé de GRA qui a obtenu le document « Projet ENDGAME » auprès du bureau de l’entreprise à Doha a déclaré à Fox News Digital que la famille Al-Thani au pouvoir au Qatar, via GRA, visait également à discréditer le sénateur Tom Cotton. Bonnie Cash/UPI/Shutterstock

“M. Chalker a un long passé de service aux États-Unis et toutes les allégations d’actes répréhensibles – et encore moins les allégations diffamatoires d’actes criminels – de sa part ou de la part de GRA sont tout simplement fausses », a déclaré Carroll.

Fox News Digital a examiné un e-mail de 2023 rédigé par Chalker, dans lequel il déclarait que le FBI s’était présenté à l’improviste aux résidences d’anciens employés de la GRA.

Il a conseillé à ses employés de déclarer qu’ils sont représentés par un conseiller juridique et a assuré à ses employés que GRA paierait les honoraires d’avocat.

Chalker a également ridiculisé le FBI en déclarant : « Je n’ai aucun respect pour le FBI. Il s’agit d’une bande de flics Keystone mal formés et insuffisamment éduqués. . . .»

Carroll a suggéré que Fox News Digital ne fasse pas de reportage sur Chalker et GRA.

Le représentant Jack Bergman, qui possède une vaste expertise en matière de politique de puissance au Qatar, a déclaré à Fox News Digital : « En tant que membre du Congrès, je continuerai à utiliser mes fonctions pour demander des comptes au Qatar. » Getty Images

Dans une série de courriels, il a écrit : « Je m’éloignerais de l’histoire » et « Je ne me lancerais pas dans l’histoire de Chalker et de GRA. Je peux expliquer par téléphone.

Lorsqu’on l’a joint au téléphone, Caroll a refusé d’expliquer officiellement pourquoi il s’opposait à la publication des nouvelles allégations contre Chalker et GRA.

Chalker a refusé d’être interviewé par Fox News Digital.

Une question de presse a été envoyée à sa nouvelle société, Qrypt, une entreprise technologique qui affirme avoir « construit la seule solution cryptographique capable de sécuriser les données indéfiniment ».

Fox News Digital a examiné une lettre d’intention signée en avril 2017 entre le régime du Qatar et la GRA.

Selon la lettre, GRA fournirait à la famille Al-Thani « un suivi et une surveillance améliorés, une collecte de renseignements, une intelligence prédictive et des opérations d’information ».

L’AP a également confirmé la lettre d’intention dans son rapport 2022.

L’AP a noté que la GRA fournirait à l’État du Qatar « d’autres services d’espionnage pour 60 millions de dollars sur trois ans ». D’autres documents montrent qu’une société basée à Gibraltar et appartenant à Chalker a commencé à recevoir des paiements à sept et huit chiffres du Qatar peu de temps après.

Fox News Digital a examiné les dossiers financiers de la société de Gibraltar qui aurait été détenue par Chalker et citée dans le rapport de l’AP.

Chalker et GRA dans le « Projet ENDGAME » ont également zoomé sur l’organisation américaine Counter Extremism Project (CEP) dans le but d’« atténuer les attaques » contre le Qatar.

L’ancien ambassadeur américain Mark Wallace, PDG du Counter Extremist Project, a déclaré à Fox News Digital qu’après l’opération qatarienne « le piratage de comptes contenant de la correspondance électronique avec des membres de la direction du CEP, ils se sont engagés dans une campagne de relations publiques pour nous détruire et ont payé des Américains pour le faire ». leurs enchères. Tout cela pour blanchir leur soutien au Hamas face à nos critiques. Nous avons interpellé leur…