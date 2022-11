Le Qatar au sommet de la Coupe du monde après des années de troubles au Moyen-Orient

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’accueil de la Coupe du monde marque l’apogée des efforts du Qatar pour sortir de l’ombre de ses plus grands voisins du Moyen-Orient élargi, où sa politique et ses ambitions montantes ont attiré à la fois l’attention internationale et l’ire régionale .

La route vers le tournoi – et l’importance accrue du Qatar sur la scène mondiale – a été alimentée par le fait que le pays est devenu l’un des principaux exportateurs de gaz naturel. Cette nouvelle richesse a construit les stades que les fans rempliront pour le tournoi, a créé le réseau d’information le plus reconnu du monde arabe, Al Jazeera, et a permis l’ouverture diplomatique de Doha au monde entier.

Mais cette ascension n’a pas été sans intrigue. Un coup d’État de palais en 1995 a installé un dirigeant plus affirmé dans le pays, qui a utilisé la richesse du Qatar pour soutenir les islamistes qui ont émergé plus fort lors des manifestations du printemps arabe de 2011 – les mêmes chiffres que ses collègues dirigeants arabes du Golfe considéraient comme des menaces pour leur régime. Un boycott du Qatar pendant des années par quatre pays arabes qui a commencé en 2017 a failli déclencher une guerre.

Et tandis que les tensions manifestes se sont apaisées dans la région, le Qatar espère probablement que la Coupe du monde servira à renforcer sa position alors qu’il équilibre ses relations à l’étranger pour se prémunir contre tout danger pour le pays à l’avenir.

« Ils savent qu’il y a ces menaces potentielles ; ils savent qu’ils sont très vulnérables », a déclaré Gerd Nonneman, professeur de relations internationales et d’études arabes du Golfe à l’Université de Georgetown au Qatar. “Tout ce qu’ils peuvent faire pour avoir un réseau international sinon d’alliés, du moins d’éléments sympathiques, ils le feront.”

Le Qatar, un peu plus grand que la Jamaïque ou juste plus petit que l’État américain du Connecticut, est une nation péninsulaire qui s’avance dans le golfe Persique comme un pouce. Il ne partage qu’une frontière de 60 kilomètres (37 milles) avec l’Arabie saoudite, une nation 185 fois plus grande, et se trouve juste de l’autre côté du golfe de l’Iran.

Par l’intermédiaire de son fonds souverain, le Qatar possède le célèbre grand magasin Harrods de Londres, le club de football Paris Saint-Germain et des milliards de dollars en biens immobiliers à New York. Cette richesse provient de ses ventes de gaz naturel liquéfié via un gisement offshore qu’il partage avec l’Iran, la majeure partie allant à des pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud.

Ce robinet de richesse a commencé à couler en 1997, juste après deux événements majeurs qui ont secoué le Qatar. La première, l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990 et la guerre du Golfe de 1991 qui a suivi, a vu Doha et d’autres pays arabes du Golfe prendre conscience de la nécessité d’une présence militaire américaine à long terme comme couverture, a déclaré Kristian Ulrichsen, chercheur à l’Institut Baker de l’Université Rice.

Le Qatar a construit son immense base aérienne d’Al-Udeid, qui abrite aujourd’hui quelque 8 000 soldats américains et le quartier général avancé du commandement central de l’armée américaine.

Le deuxième événement qui a secoué le Qatar a eu lieu en 1995, lorsque le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a pris le pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang contre son père qui se trouvait en Suisse. Cheikh Hamad a ensuite réprimé une tentative de coup d’État de 1996 par son cousin.

Sous Sheikh Hamad et plein d’argent, le Qatar a créé Al Jazeera, la chaîne d’information par satellite qui s’est fait connaître dans le monde entier pour avoir diffusé les déclarations du chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden. Les États-Unis se sont insurgés contre la chaîne après l’invasion américaine de l’Irak en 2003, bien qu’elle ait fourni au monde arabe quelque chose au-delà de la télévision contrôlée par l’État pour la première fois.

En décembre 2010, le Qatar a remporté sa candidature pour accueillir la Coupe du monde de football 2022. À peine deux semaines plus tard, un vendeur de fruits tunisien s’est immolé par le feu en signe de protestation et a finalement succombé à ses brûlures, allumant la mèche de ce qui est devenu le printemps arabe de 2011.

Pour le Qatar, cela a marqué un moment crucial. Le pays a doublé son soutien aux islamistes de la région, y compris Mohammed Morsi des Frères musulmans qui serait élu président en Égypte après la chute de l’autocrate de longue date Hosni Moubarak. Doha a versé de l’argent aux groupes syriens qui s’opposent au régime de Bachar el-Assad, certains financements allant à ceux que l’Amérique a ensuite décrits comme des extrémistes, comme le groupe État islamique.

Le Qatar a longtemps nié avoir financé des extrémistes, bien qu’il entretienne des relations avec le groupe militant palestinien Hamas qui dirige la bande de Gaza, travaillant comme interlocuteur avec Israël. Mais les analystes disent qu’il y a eu une reconnaissance que les choses ont peut-être évolué trop vite.

“Ils se rendent compte qu’ils ont tendu le cou trop loin trop tôt … et ils ont commencé à recalibrer cela”, a déclaré Nonneman.

Le printemps arabe s’est rapidement transformé en hiver. Une contre-révolution en Égypte soutenue par d’autres États arabes du Golfe a vu l’installation du général militaire devenu président Abdel Fattah el-Sissi en juillet 2013.

Un peu plus d’une semaine plus tôt, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le fils du cheikh Hamad, avait pris la tête du Qatar, la famille dirigeante reconnaissant elle-même qu’un changement de génération était nécessaire.

Les pays arabes du Golfe, cependant, sont restés en colère. En 2014, un différend sur le soutien du Qatar aux islamistes a vu Bahreïn, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis retirer leurs ambassadeurs, pour les ramener huit mois plus tard.

Mais en 2017, après la visite du président de l’époque, Donald Trump, en Arabie saoudite, ces trois pays et l’Égypte ont entamé un boycott du Qatar pendant un an, fermant le trafic aérien et rompant les liens économiques alors même que la construction des stades se poursuivait.

Les choses sont devenues si tendues que le défunt dirigeant du Koweït, le cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, qui à l’époque a négocié le différend, a suggéré qu’une “action militaire” à un moment donné était une possibilité, sans donner plus de détails.

Le différend a pris fin alors que le président Joe Biden était sur le point de prendre ses fonctions, bien que des tensions régionales subsistent. Pourtant, le Qatar s’est retrouvé à accueillir des négociations entre des responsables américains et les talibans, ainsi qu’à aider le retrait américain d’Afghanistan. La guerre de la Russie contre l’Ukraine a vu les dirigeants européens venir à Doha, dans l’espoir de disposer de gaz naturel supplémentaire.

“Ils sont à nouveau au centre de l’attention”, a déclaré Ulrichsen. “Cela leur donne un siège à la table lorsque des décisions sont prises.”

Jon Gambrell, Associated Press