Le Qatar arrête des travailleurs qui protestent contre les retards de paiement avant la Coupe du monde de football 2022

Le Qatar a récemment arrêté au moins 60 travailleurs étrangers qui ont protesté contre des mois sans salaire et expulsé certains d’entre eux, a déclaré un groupe de défense, trois mois seulement avant que Doha accueille la Coupe du monde de football 2022.

Cette décision intervient alors que le Qatar fait face à un examen international intense de ses pratiques de travail avant le tournoi. Comme d’autres pays arabes du Golfe, le Qatar dépend fortement de la main-d’œuvre étrangère. La manifestation des travailleurs il y a une semaine – et la réaction du Qatar à celle-ci – pourrait encore alimenter l’inquiétude.

Le chef d’un cabinet de conseil en droit du travail enquêtant sur l’incident a déclaré que les détentions jetaient un nouveau doute sur les promesses du Qatar d’améliorer le traitement des travailleurs. “Est-ce vraiment la réalité qui ressort?” a demandé Mustafa Qadri, directeur exécutif du groupe Equidem.

Dans une déclaration à l’Associated Press dimanche soir, le gouvernement du Qatar a reconnu qu'”un certain nombre de manifestants ont été arrêtés pour avoir enfreint les lois sur la sécurité publique”. Il a refusé de fournir des informations sur les arrestations ou les déportations.

Des séquences vidéo publiées en ligne montrent une soixantaine de travailleurs en colère contre leurs salaires manifestant le 14 août devant les bureaux de Doha d’Al Bandary International Group, un conglomérat qui comprend la construction, l’immobilier, les hôtels, la restauration et d’autres entreprises. Certains de ceux qui manifestaient n’avaient pas reçu leur salaire depuis sept mois, a déclaré Equidem.

Les manifestants ont bloqué une intersection sur le périphérique C de Doha devant la tour Al Shoumoukh. Les images correspondaient à des détails connus de la rue, y compris plusieurs portraits massifs de l’émir au pouvoir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, regardant les passants.

Al Bandary International Group, qui est une société privée, n’a pas répondu aux demandes de commentaires et un numéro de téléphone enregistré à son nom ne s’est pas connecté lors de plusieurs tentatives pour l’appeler.

Le gouvernement qatari a reconnu que l’entreprise n’avait pas payé les salaires et que son ministère du Travail paierait “tous les salaires et avantages différés” aux personnes concernées.

“La société faisait déjà l’objet d’une enquête de la part des autorités pour non-paiement des salaires avant l’incident, et maintenant de nouvelles mesures sont prises après qu’un délai pour régler les salaires impayés a été dépassé”, a déclaré le gouvernement.

Qadri a déclaré que la police avait ensuite arrêté les manifestants et les avait détenus dans un centre de détention où certains ont décrit être dans une chaleur étouffante sans climatisation. La température de Doha cette semaine a atteint environ 41 degrés Celsius (105,8 degrés Fahrenheit).

Qadri a décrit la police disant aux détenus que s’ils peuvent faire grève par temps chaud, ils peuvent dormir sans climatisation.

Un travailleur détenu qui a appelé Equidem depuis le centre de détention a décrit y avoir vu jusqu’à 300 de ses collègues du Bangladesh, d’Égypte, d’Inde, du Népal et des Philippines. Il a dit que certains avaient reçu des salaires après la manifestation tandis que d’autres ne l’avaient pas fait. Ses commentaires n’ont pu être corroborés.

Le Qatar, comme d’autres pays arabes du Golfe, a par le passé expulsé des travailleurs étrangers en manifestation et lié les visas de résidence à l’emploi. Le droit de former des syndicats reste étroitement contrôlé et n’est disponible que pour les Qataris, tout comme le droit de réunion limité du pays, selon le groupe de défense Freedom House basé à Washington.

Le Qatar, un petit pays riche en énergie de la péninsule arabique, abrite le réseau d’information par satellite Al Jazeera, financé par l’État. Cependant, l’expression dans le pays reste étroitement contrôlée. L’année dernière, le Qatar a arrêté puis expulsé un agent de sécurité kenyan qui a écrit et parlé publiquement des malheurs de la main-d’œuvre migrante du pays.

Depuis que la FIFA a attribué le tournoi au Qatar en 2010, le pays a pris des mesures pour réviser les pratiques d’emploi du pays. Cela comprend l’élimination de son soi-disant système d’emploi kafala, qui liait les travailleurs à leurs employeurs, qui avaient le droit de décider s’ils pouvaient quitter leur emploi ou même le pays.

Le Qatar a également adopté un salaire mensuel minimum de 1 000 riyals qatariens (275 dollars) pour les travailleurs et des allocations de nourriture et de logement obligatoires pour les employés qui ne les reçoivent pas directement de leurs employeurs.

Des militants comme Qadri ont appelé Doha à faire plus, en particulier lorsqu’il s’agit de s’assurer que les travailleurs reçoivent leur salaire à temps et sont protégés contre les employeurs abusifs.

« Avons-nous tous été dupés par le Qatar ces dernières années ? a demandé Qadri, suggérant que les récentes réformes auraient pu être « une couverture » pour les autorités permettant aux pratiques de travail en vigueur de se poursuivre.

La Coupe du monde débutera en novembre au Qatar.

