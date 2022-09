Le Qatar appelle des centaines de civils pour assurer la sécurité lors de la Coupe du monde

Le gouvernement du Qatar a enrôlé des centaines de personnes pour assurer la sécurité de la prochaine Coupe du monde. Parmi les civils recrutés figurent apparemment des diplomates qui étaient à l’étranger. Reuters a rapporté que les personnes appelées servent principalement à des points de contrôle de style militaire près des stades de la Coupe du monde.

Ces civils sont formés pour gérer les lignes formées par les personnes entrant dans les stades, fouillant les supporters et confisquant les objets illégaux. L’alcool et les drogues sont un sujet de préoccupation. Cependant, les risques de sécurité plus importants tels que les armes seront au centre des préoccupations de l’équipe de sécurité.

Le rapport susmentionné affirme que ces personnes disposent de matériel de formation sur la façon de trouver des armes cachées sur une personne. Cela comprend la vérification des queues de cheval, des doublures de veste et même des faux ventres.

La sécurité du Qatar à la Coupe du monde

Le Qatar compte actuellement environ 2,8 millions d’habitants. Soi-disant, seulement environ 380 000 de ces personnes sont de véritables ressortissants qatariens. Le pays du Moyen-Orient attend environ 1,2 million de visiteurs pour les tournois. La Turquie, bien que n’étant pas nécessairement un pays voisin, fournirait au Qatar 3 000 policiers anti-émeute.

Ceux à qui on a demandé de se présenter au travail ont reçu l’ordre de commencer leur service plus tôt ce mois-ci. Ils ont assisté au camp de service national à l’extérieur de Doha au début du mois. Doha est la capitale du Qatar et la zone principale de la Coupe du monde.

Selon les rapports, la plupart des personnes qui ont assisté à la session de formation initiale l’ont fait par peur. Les civils ont été informés qu’ils avaient un « devoir patriotique » d’aider leur pays. “La plupart des gens sont là parce qu’ils doivent l’être – ils ne veulent pas avoir d’ennuis”, a déclaré la source du rapport.

Cependant, des volontaires auraient également participé aux efforts de sécurité.

Dans une déclaration concernant la situation, un responsable du gouvernement qatari a déclaré que tout cela faisait partie du protocole normal. “Les recrues fourniront un soutien supplémentaire pendant le tournoi dans le cadre du programme régulier, comme elles le font chaque année lors d’événements publics majeurs, tels que les célébrations de la fête nationale”, lit-on dans le communiqué.

PHOTO: IMAGO / Images d’action