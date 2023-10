Le Qatar aide les enfants ukrainiens à rentrer chez eux depuis la Russie dans le cadre d’un nouveau système que l’État arabe du Golfe met en place pour rapatrier des milliers d’enfants qui ont été emmenés sur le territoire russe après que Moscou a lancé une invasion à grande échelle l’année dernière.

Le Qatar a mené des mois de pourparlers secrets avec Moscou et Kiev, qui affirment que jusqu’à 20 000 enfants ont été emmenés en Russie ou dans un territoire sous contrôle russe sans le consentement de leurs familles ou de leurs tuteurs.

Dmitro Lubinets, commissaire parlementaire ukrainien chargé des droits de l’homme, a confirmé le rôle du Qatar à Fox News, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas donner plus de détails.

« À l’heure actuelle, tous les enfants ne se trouvent pas en Ukraine. Des processus de retour compliqués sont en cours », a déclaré Lubinets. « Oui, l’État du Qatar est impliqué dans cette affaire. Mais il faut attendre que tous les enfants soient en Ukraine. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il y aura des commentaires. »

Lundi, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a annoncé le succès du processus de réunification de certains enfants avec leurs familles.

Le Dr Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré à Fox News dans une interview que le Qatar « ne s’arrêtera pas » et qu’il « espère voir davantage d’enfants réunis avec leurs familles dès que possible ».

« Les premières discussions ont certainement été assez difficiles », a déclaré Al-Ansari. « Il y avait un manque d’informations, mais peu à peu nous sommes passés au stade où nous en sommes à la réunification de ces enfants. »

Al-Ansari a déclaré que les enfants étaient ramenés en Ukraine via l’Estonie ou d’autres pays d’Europe de l’Est.

Jusqu’à présent, le Qatar a déclaré qu’un garçon de 7 ans avait retrouvé sa grand-mère à l’ambassade du Qatar à Moscou la semaine dernière, ajoutant qu’il était rentré en Ukraine lundi via l’Estonie, a déclaré un responsable qatari à Reuters.

Trois autres enfants que le Qatar aide à rentrer chez eux comprennent deux garçons âgés de 2 et 9 ans et une fille de 17 ans, a indiqué le responsable. La fillette de 9 ans et l’adolescente devraient être remises aux diplomates qatariens plus tard cette semaine.

En mars, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova après les avoir accusés d’avoir expulsé illégalement des enfants d’Ukraine vers la Russie, après près d’un an d’enquêtes sur de nombreuses allégations. crimes de guerre.

La Russie a rejeté les mandats d’arrêt et les a déclarés invalides, car Moscou ne reconnaît pas l’autorité de la CPI.