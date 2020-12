MUSCAT, Oman: Les Jeux asiatiques de 2030 ont été attribués à Doha mercredi et l’événement 2034 s’est rendu à Riyad après la conclusion d’un accord entre les nations rivales.

La capitale du Qatar, Doha, a battu son homologue saoudien Riyad pour les Jeux de 2030 lors du vote à l’assemblée générale du Conseil olympique d’Asie.

Le vote a eu lieu dans un conflit politique amer et de longue date entre l’Arabie saoudite et le Qatar. L’Arabie saoudite est l’un des quatre pays à avoir imposé un boycott du commerce et des voyages au Qatar depuis 2017, bien qu’il y ait récemment eu des indications que le différend pourrait être résolu.

L’OCA a conclu un accord pour voter sur l’hôte de 2030 mais pour donner à l’autre candidat l’événement 2034.

Cela signifie pas de gagnant, pas de perdant, a déclaré le président de l’OCA, Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah, du Koweït, remerciant les ministres des Affaires étrangères saoudien et qatari et l’hôte de la conférence, Oman, d’avoir aidé à négocier l’accord. Merci, Asie, pour la solidarité et la coordination.

Les responsables de la candidature du Qatar portaient des masques et brandissaient des drapeaux alors qu’ils célébraient ensemble. Le total des votes n’a pas été annoncé immédiatement.

Le Qatar accueillera également la Coupe du monde 2022.

Le vote de mercredi a été retardé à plusieurs reprises par des problèmes avec le système de vote électronique avec de nombreux délégués participant à distance au milieu de la coronavirus pandémie. Dans la salle, 26 délégués ont reçu des bulletins de vote papier et 19 ont voté à distance.

