Le Qatar accueillera la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 ; L’Inde et l’Arabie saoudite présélectionnées pour l’édition 2027

Le comité exécutif de la Confédération asiatique de football (AFC) a confirmé aujourd’hui la Qatar Football Association (QFA) comme association organisatrice de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023.

Présidant la 11e réunion du comité exécutif de l’AFC, le président de l’AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, a félicité la QFA pour sa candidature réussie et a également transmis l’appréciation de la famille du football asiatique à l’Association de football d’Indonésie (PSSI) et à l’Association coréenne de football (KFA). pour leurs propositions louables.

Il a déclaré : « Au nom de l’AFC et de la famille du football asiatique, je tiens à féliciter l’Association de football du Qatar pour avoir obtenu les droits d’accueil de la prochaine édition de la Coupe d’Asie de l’AFC.

“Nous devons également remercier l’Association de football d’Indonésie et l’Association coréenne de football d’avoir fait part de leur intention d’organiser le tournoi.

“Les capacités et les antécédents du Qatar en matière d’accueil de grands événements sportifs internationaux et son attention méticuleuse aux détails sont bien admirés dans le monde entier.

“Je dois également féliciter l’AFC pour avoir fait preuve du plus grand professionnalisme dans la conduite d’un processus d’appel d’offres accéléré juste et transparent et je remercie tous nos partenaires commerciaux et sponsors pour leur patience en ces temps sans précédent.

“Compte tenu du court délai de préparation, nous savons que le travail acharné commence immédiatement, mais avec son infrastructure existante de classe mondiale et ses capacités d’hébergement inégalées, nous sommes convaincus que le Qatar organisera un spectacle digne du prestige et de la stature du joyau de la couronne asiatique. ”

Le Qatar est le champion en titre de la Coupe d’Asie de l’AFC et accueillera pour la troisième fois le tournoi masculin le plus prestigieux du continent après les éditions 1988 et 2011.

Le comité exécutif de l’AFC a également délibéré sur les propositions de candidature pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2027 et a présélectionné la Fédération indienne de football (AIFF) et la Fédération saoudienne de football (SAFF) comme les deux derniers candidats, la décision d’accueil devant être prise par l’AFC. Congrès lors de sa prochaine réunion en février 2023.

La décision met fin à la proposition de candidature de la QFA qui était considérée comme s’étant retirée de la course 2027 suite à sa candidature réussie en 2023 conformément au règlement de candidature applicable.

Football Australia s’est retiré du processus de candidature pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2023™ le 1er septembre 2022, tandis que l’Association de football d’Ouzbékistan et la Fédération de football de la République islamique d’Iran ont officiellement retiré leur candidature pour accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027 le 14 décembre 2020 et en octobre. 13, 2022, respectivement.

Le président de l’AFC a ajouté : « Encore une fois, nous remercions nos trois associations membres – la Fédération indienne de football, la Fédération qatarienne de football et la Fédération saoudienne de football – d’avoir soumis des candidatures solides pour accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027.

“Nous devons également remercier la Fédération de football de la République islamique d’Iran et l’Association de football d’Ouzbékistan pour avoir signalé leur intention d’accueillir l’édition 2027 et Football Australia pour avoir manifesté leur intérêt pour le tournoi 2023.

“Dans l’ensemble de nos compétitions, nous constatons que notre engagement numérique et notre audience télévisuelle augmentent en nombre record et il est de notre responsabilité de veiller à ce que chaque tournoi surpasse les réalisations de l’édition précédente.

“Dans la Fédération indienne de football et la Fédération saoudienne de football, nous avons deux candidatures exemplaires, et je suis convaincu que la Qatar Football Association renforcera les bases sur lesquelles les hôtes éventuels de 2027 pourront s’appuyer.”

Au départ, des condoléances sincères ont été présentées par les membres de la PSSI ainsi que par les familles et les proches des précieuses vies perdues au stade Kanjuruhan de la ville de Malang, en Indonésie, au début du mois.

De riches hommages ont également été rendus au regretté président de l’Association de football de Singapour, M. Lim Kia Tong, qui était également président du comité disciplinaire et d’éthique de l’AFC.

Menant les éloges funèbres, le président de l’AFC a déclaré : “Ce fut en effet une perte douloureuse, et nos cœurs et notre soutien vont aux familles et aux amis des victimes et à la Football Association of Indonesia.

« Le mois dernier, nous avons également perdu notre cher frère et ami, Lim Kia Tong. Il nous manquera, et Lim vivra dans nos cœurs et continuera de nous inspirer avec son héritage d’intégrité, de professionnalisme et d’amour pour le jeu. »

En outre, Shaikh Salman a exprimé sa gratitude pour la réponse écrasante reçue pour sa candidature à la réélection au poste de président de l’AFC.

“Permettez-moi de vous remercier tous pour votre incroyable soutien et de vous exprimer ma gratitude pour toutes vos contributions alors que nous approchons des dernières étapes du mandat de ce comité exécutif (2019 à 2023)”, a déclaré le président de l’AFC.

“Le développement rapide du football asiatique n’aurait pas été possible sans votre soutien et votre unité d’objectif si clairement démontrée à maintes reprises.”

Le président de l’AFC a également profité de l’occasion pour remercier le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour le soutien sans faille reçu par la famille du football asiatique et a réitéré le soutien de l’AFC à la réélection du président Infantino au poste de président de la FIFA.

Le Comité exécutif de l’AFC a également ratifié les décisions de toutes les Commissions permanentes depuis sa dernière réunion, notamment la recommandation de la Commission des compétitions de l’AFC d’attribuer les droits d’organisation de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2024 à la QFA.

De même, la recommandation du comité de développement de l’AFC d’introduire le nouveau règlement consolidé du programme d’amélioration de l’AFC a également été ratifiée.

Le président du comité de responsabilité sociale de l’AFC, Zaw Zaw, a été nommé membre du conseil d’administration de la Dream Asia Foundation par le comité exécutif qui a également été informé de la finalisation de la stratégie de responsabilité sociale de l’AFC.

Toujours dans le domaine de la responsabilité sociale, l’adhésion récemment approuvée de l’AFC à l’initiative Football for the Goals des Nations Unies a également été soulignée et saluée par le Comité exécutif.

