Le Qatar accueille le Qatar sur le point de se retirer de la Coupe du monde

La nation du Moyen-Orient a subi une deuxième défaite consécutive vendredi

Les hôtes du tournoi, le Qatar, risquent une élimination anticipée de la Coupe du monde après avoir perdu contre le Sénégal lors de leur match du groupe A vendredi.

Le résultat signifie que le Qatar sera assuré de quitter le tournoi après la phase de groupes si ses rivaux néerlandais évitent la défaite contre l’Équateur plus tard dans la journée.

Le Qatar a été battu 3-1 par le Sénégal au stade Al Thumama après un but à la 41e minute de Boulaye Dia et des finitions en seconde période de Famara Diedhiou et Bamba Dieng.

Les hôtes ont montré des aperçus d’un retour potentiel en réduisant le déficit à 2-1 grâce au but de Mohammed Muntari à la 81e minute – le premier du Qatar à une Coupe du monde – mais c’était trop peu, trop tard alors qu’ils suivaient leur première défaite face à l’Équateur. avec plus de déception.

Après sa défaite 2-0 contre les Pays-Bas lors de son premier match, le Sénégal est opérationnel et est devenu la première nation africaine à remporter un match à la Coupe du monde de cette année.

Beaucoup ne pensaient pas que le Qatar progressait loin dans son tournoi à domicile, mais il aura néanmoins été déçu par une autre performance apprivoisée dans laquelle il ne s’est vraiment réveillé que dans les dernières étapes.

Le Qatar cherchera à sauver une certaine fierté lors de son dernier match du Groupe A contre les Pays-Bas au stade Al Bayt mardi, bien qu’à ce stade, ses minces espoirs d’atteindre les huitièmes de finale soient probablement anéantis.