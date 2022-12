Le Qatar a promis une Coupe du monde neutre en carbone. Les défenseurs du climat qualifient cet engagement de trompeur.

Les organisateurs de la Coupe du monde achèteront des compensations carbone pour aider à annuler les émissions de gaz à effet de serre.

Les défenseurs du climat affirment que les compensations ne sont pas soutenues par des projets qui réduisent réellement les émissions.

Le Qatar a déplacé la Coupe du monde en hiver pour la première fois afin de protéger les participants de la chaleur torride.

Cet article fait partie du bulletin hebdomadaire d’Insider sur le développement durable, rédigé par Catherine Boudreau, journaliste senior en développement durable.

Les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar se sont lancés dans l’un des problèmes climatiques les plus débattus lorsqu’ils ont annoncé que le tournoi serait “neutre en carbone”.

C’est une ambition audacieuse pour le Qatar, l’un des principaux producteurs de combustibles fossiles qui a déplacé la Coupe du monde en hiver pour la première fois afin de protéger les participants de la chaleur torride dans l’une des régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement.

La partie la plus controversée de l’objectif est qu’il repose sur l’achat de compensations carbone liées à des projets en dehors de la Coupe du monde. En théorie, ils annuleraient près de la moitié des 3,6 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre on estime que le tournoi générera des vols à destination et en provenance de Doha, des hébergements pour les joueurs et les fans et des infrastructures, y compris sept nouveaux stades.

Quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, les organisateurs ont dit qu’ils s’attendaient qu’une nouvelle ferme solaire de 800 mégawatts permettrait d’éviter environ 1,3 million de tonnes d’émissions. Des transports publics gratuits dans une zone compacte, des stades construits selon des normes écologiques, des efforts pour détourner les déchets des décharges et une nouvelle pépinière contribueraient également à réduire les émissions, ont-ils déclaré.

Mais les défenseurs du climat sont sceptiques suite à une analyse par Carbon Market Watch. Le groupe de défense du climat a découvert que la Coupe du monde avait sous-estimé les émissions des stades de construction et que les compensations de carbone achetées jusqu’à présent avaient échoué à un test d’intégrité : elles sont soutenues par des projets éoliens et hydroélectriques en Serbie et en Turquie qui auraient probablement été construits de toute façon. Dans les cercles climatiques, cette question est connue sous le nom d’« additionnalité ».

“Les projets d’énergie renouvelable sont économiquement compétitifs et viables dans la plupart des régions du monde”, a déclaré Gilles Dufrasne, chercheur pour Carbon Market Watch et auteur du rapport. “Acheter des crédits à ces projets ne fait aucune différence pour les émissions, car cela envoie simplement de l’argent à un projet qui n’a pas besoin de revenus supplémentaires.”

Le Comité suprême du Qatar, une agence gouvernementale organisant la Coupe du monde avec la FIFA, a déclaré à Insider que la durabilité a défini toute sa planification et a proposé un plan pour les futurs tournois et le développement du pays. Le comité n’a pas répondu aux questions sur son achat de crédits carbone. Le Global Carbon Council, le programme de compensation carbone basé au Qatar fournir les crédits, n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Mais le le site Web du conseil indique qu’il a l’approbation de l’Organisation de l’aviation civile internationale des Nations Unies, qui supervise un effort mondial pour compenser les émissions du transport aérien.

Les deux plus grands programmes de crédit carbone, Verified Carbon Standard et Gold Standard, n’approuvent plus les projets d’énergie renouvelable à moins qu’ils ne soient dans les pays les moins développés. Steven Zwick, un représentant de Verra, la société à l’origine du Verified Carbon Standard, a déclaré qu’en 2019, la plupart des projets d’énergie renouvelable à grande échelle n’avaient plus besoin de crédits carbone pour attirer les investisseurs.

La controverse a souligné le peu de réglementation mondiale qui existe pour les marchés du carbone, qui explosent alors que les pays et les entreprises tentent d’atteindre leurs propres objectifs climatiques. L’ONU et d’autres organisations travaillent sur des normes, mais ces efforts sont poursuivis par des préoccupations similaires sur l’intégrité.

Même si les compensations carbone achetées pour la Coupe du monde représentaient de réelles réductions d’émissions, il ne suffirait toujours pas d’appeler le tournoi “neutre en carbone”, selon Dufrasne. Son analyse a révélé que les organisateurs sous-estimaient les émissions des nouveaux stades permanents, potentiellement d’un facteur huit.

En effet, la Coupe du monde ne sera responsable que des émissions générées pendant le tournoi, plutôt que de la durée de vie des nouveaux stades. Dufrasne a trouvé un rapport de la FIFA mentionnant que les stades durent 60 ans.

Cette méthode n’a de sens que si les stades n’étaient pas uniquement construits pour la Coupe du monde et seraient régulièrement utilisés à l’avenir. Mais les tournois passés ont laissé derrière eux de nombreux éléphants blancs.

Le Comité suprême a déclaré que le Qatar développait des utilisations héritées pour tous les sites de tournois, tels que les équipes de football locales, et supprimerait et donnerait près de 170 000 sièges à d’autres pays ayant besoin d’infrastructures sportives. Un stade a été construit à partir de conteneurs d’expédition et sera démantelé après le tournoi et reconstruit à l’étranger.

Karim Elgendy, consultant en durabilité urbaine qui a travaillé sur la Coupe du monde du Qatar, a déclaré que Doha, la capitale, n’a pas besoin de sept stades dans un pays avec un population d’environ 3 millions. Elgendy a déclaré que certaines des émissions associées à leur construction devraient être attribuées à la Coupe du monde – mais pas toutes.

Il a ajouté que l’examen de l’engagement de neutralité carbone est juste, mais les organisateurs essaient de faire ce qu’il faut.

“Je ne pense pas que ce soit de l’écoblanchiment”, a-t-il déclaré à Insider, ajoutant qu’aucune Coupe du monde précédente – ni aucun des sommets annuels de l’ONU sur le climat – n’avait tenté de devenir neutre en carbone. Il doutait que les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui accueilleront conjointement la Coupe du monde 2026 dans 16 villes, s’efforcent d’atteindre le même objectif.