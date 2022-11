Le Qatar a offert aux fans des voyages gratuits pour la Coupe du monde. Mais il y avait un hic.

C’est une offre assez bonne pour que n’importe quel fan de football s’arrête et écoute. Vols gratuits pour la Coupe du monde. Billets gratuits pour les matchs. Logement gratuit pendant le tournoi et même un peu d’argent de poche.

Mais l’offre vient avec un hic.

Les fans triés sur le volet qui acceptent ce voyage d’une vie – financé par le Qatar, le pays hôte de la Coupe du monde de cette année – seront tenus de respecter des contrats qui les obligeront à chanter ce qu’on leur dit de chanter, à regarder ce qu’ils disent et, le plus controversé, de signaler les publications sur les réseaux sociaux faites par d’autres fans critiques du Qatar.

Pourtant, malgré ces règles, des centaines de supporters se sont inscrits.

Les invitations ont été envoyées fin septembre et ciblaient certains des leaders de fans les plus connectés et les plus connus qui soutiennent les 32 équipes qui se dirigent vers la Coupe du monde. Un supporter néerlandais a déclaré au diffuseur NOS qu’il avait accepté de contrôler d’autres supporters des Pays-Bas. Un membre du conseil d’administration des American Outlaws, le plus grand groupe de supporters américain, a accepté de participer, puis a aidé à inscrire d’autres membres et d’autres.

Les fans de toutes les confédérations de la FIFA ont accepté l’offre ; des dizaines de personnes se sont déjà rendues au Qatar au moins une fois pour des visites luxueuses avant la Coupe du monde. Ceux-là aussi étaient payés par les organisateurs du tournoi.