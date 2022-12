Le Qatar a obtenu la Coupe du monde qu’il voulait

DOHA, Qatar — En fin de compte, le Qatar a obtenu ce qu’il voulait.

Le petit État désertique, une péninsule en forme de pouce, ne demandait rien de plus que d’être mieux connu, d’être un acteur sur la scène mondiale, lorsqu’il a lancé en 2009 ce qui semblait être une tentative improbable d’organiser la Coupe du monde de football masculin, la plus événement sportif populaire sur terre. Organiser le tournoi a coûté plus cher que quiconque aurait pu l’imaginer – en trésors, en temps, en vies.

Mais dimanche soir, alors que les feux d’artifice remplissaient le ciel au-dessus de Lusail, que les supporters argentins chantaient et que leur star, Lionel Messi, rayonnait en serrant un trophée qu’il avait attendu toute une vie pour toucher, tout le monde connaissait le Qatar.

Le dénouement spectaculaire — une finale de rêve opposant l’Argentine à la France ; un premier titre en Coupe du monde pour Messi, le meilleur joueur du monde ; un match palpitant réglé après six buts et une séance de tirs au but – assuré de cela. Et comme pour s’assurer, pour mettre l’empreinte finale de la nation sur la première Coupe du monde au Moyen-Orient, l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, a arrêté un Messi rayonnant alors qu’il se dirigeait vers le plus grand trophée du monde. sport et l’a tiré en arrière. Il y avait encore une chose à faire.

Il a sorti un bisht à franges dorées, la cape noire portée dans le Golfe pour les occasions spéciales, et l’a enroulé autour des épaules de Messi avant de remettre le trophée en or 18 carats.