Le python sur cette table de restaurant est-il réel ? Internet a son mot à dire

Les gens exécutent souvent des cascades dangereuses pour devenir virales sur les réseaux sociaux. Alors que certains d’entre eux sont basés sur les compétences, d’autres ne sont que des incidents bizarres que les gens téléchargent sur leurs poignées pour devenir populaires. Une de ces vidéos de deux femmes en train de dîner avec un énorme python sur leur table est maintenant devenue virale sur Instagram.

La vidéo montre les femmes en train de dîner tandis qu’un énorme python repose sur leur table. Dîner avec un python peut être une tâche inhabituellement effrayante et dangereuse à réaliser. Mais ces deux femmes semblent être déphasées par le serpent. En fait, les gens en arrière-plan ne se soucient pas non plus de la proximité du python et continuent de savourer leurs repas.

La vidéo est devenue virale avec plus de 1 crore de vues et plus de 74 000 likes sur la plateforme de médias sociaux. Sous-titré, “Dîner avec un serpent python. Donnez-en aussi au serpent pour qu’il ne meure pas de faim », la cascade dangereuse a attiré l’attention de nombreux utilisateurs curieux de savoir pourquoi les deux femmes ont amené le serpent avec elles au restaurant. Un utilisateur a commenté : “Quelqu’un peut-il expliquer en anglais, s’il vous plaît ? Veuillez expliquer pourquoi. Pourquoi?”

Un autre a souligné: “L’animation par ordinateur, pas un vrai serpent, regardez de plus près, ses gens flottants font attention.” Le commentaire a révélé que le serpent n’était qu’un gadget et non un vrai, ce qui explique pourquoi les femmes ne le craignaient pas en mangeant leur nourriture.

De nombreux utilisateurs qui pensaient que le serpent était réel ont déclaré qu’ils ne feraient jamais partie d’une cascade aussi dangereuse. Par contre, d’autres s’en sont sortis, prétendant que les femmes mettaient un filtre de python pour effrayer les gens.

Que pensez-vous de cette vidéo virale ? Pensez-vous que c’est un vrai python ou un faux ?

