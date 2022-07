Le PV Sindhu passe devant Thuy Linh Nguyen

L’as indien du badminton PV Sindhu s’est qualifié à l’Open de Singapour avec une victoire sur Thuy Linh Nguyen du Vietnam.

Le navetteur d’Hyderabad est revenu d’un désavantage après avoir perdu le match d’ouverture par une marge étroite pour accélérer le rythme et clôturer le match 19-21, 21-19, 21-18.

Dans le match d’ouverture du match, Sindhu a laissé filer une avance précoce alors que la joueuse vietnamienne capitalisait sur les erreurs de l’Indienne pour remonter le niveau et prendre la tête de la sienne avant que Sindhu n’égalise à la marque des 12 points et passe à 14.

Mais, Nguyen a gardé son sang-froid pour renverser la vapeur et remporter le premier match avec un score de 21-19.

Malgré la défaite lors du premier match, Sindhu a été vue se déplaçant confortablement à travers les engrenages alors qu’elle commençait à ressembler davantage à elle-même au fur et à mesure que le match avançait.

Elle s’est battue bec et ongles pour remporter le deuxième match, qui était également un concours égal avec l’Indien en tête avec un score de 21-19 dans un match qui a basculé dans les deux sens alternativement.

Le décideur était d’autant plus à l’aise pour Sindhu qu’elle n’avait jamais l’air troublée. Elle a maintenu une saine différence entre elle et son adversaire tout au long du dernier match pour sortir en tant que gagnante du match en balayant le troisième match par un score de 21-18.

Ailleurs, l’Indien Mithun Manjunath a perdu son match contre l’Irlandais Nhat Nguyen 10-21, 21-18, 16-21.

HS Pranny devrait affronter Chou Tien Chen de Taïwan plus tard dans la journée tandis que Saina Nehwal sera vue en action contre He Bing Jiao de Chine.

Ashmita Chaliha affrontera le navetteur chinois Han Yue.

Le duo de double mixte composé de Nithin HV et Poorvisha S Ram sera vu en action contre le duo allemand de Mark Lamsfuss et Isabel Lohau.

Le duo masculin de MR Arjun et Dhruv Kapila affrontera Goh Sze Fei et Nur Izzudhin de Malaisie tandis que le duo féminin de Pooja Dandu, Aarti Sara Sunil devrait jouer contre Li Wen Mei et Du Yue de Chine.

