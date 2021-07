Le puzzle d’Oleksandr Usyk pourrait être résolu par Anthony Joshua grâce à l’utilisation de Shokran Parwani comme partenaire d’entraînement | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua utilise Shokran Parwani, qui a beaucoup d’expérience dans l’émulation d’Oleksandr Usyk, comme partenaire d’entraînement.

Joshua défendra ses championnats des poids lourds IBF, WBA et WBO contre l’invaincu Usyk le 25 septembre au Tottenham Stadium de Londres, en direct sur Sky Sports Box Office.

Son besoin de partenaires d’entraînement gauchers pour imiter la position d’Usyk l’a amené à Thomas Carty, un prospect irlandais, et maintenant à Parwani, un cruiserweight afghan basé en Allemagne.

Shokran Parwani et Anthony Joshua



« J’ai un peu le même style », a déclaré Parwani Sports aériens. « Je travaille plus avec mes pieds. Je suis un gars lisse avec beaucoup de mouvement.

« Usyk est aussi un gars habile, ce n’est pas un puncheur.

« Je l’ai vu en direct dans son combat avec Marco Huck. Il est très bon, son QI est très élevé, je le note très bien.

« Mais il n’a pas de pouvoir. Aux rounds 9, 10 ou 11 ? Il n’aura pas le pouvoir de se battre, et AJ le brisera. »

Parwani a été utilisé comme partenaire d’entraînement par Huck et Derek Chisora ​​lorsqu’ils se sont préparés à combattre Usyk.

Il a dit à propos de Chisora ​​: « C’était du bon sparring. Au premier tour, j’ai pensé : ‘Oh, c’est Chisora ​​! Tout le monde a parlé de lui et maintenant on s’entraîne !’

« Mais après le deuxième ou le troisième tour ? J’ai beaucoup bougé et je n’ai pas pris beaucoup de coups.

« Il est dans la meilleure forme de sa vie. Regardez le combat contre Usyk – il était orthodoxe puis est passé au gaucher. C’était nouveau. Sa pression était extraordinaire pour un poids lourd.

« [Chisora’s then-manager] David Haye m’a dit que j’avais fait du bon travail. »

Les deux précédents camps d’entraînement de Parwani pour affronter Usyk, aux côtés de Huck et Chisora, se sont soldés par des défaites, mais il pense que ce sera différent avec Joshua.

« C’est un niveau différent », a-t-il déclaré. « Comme du Championnat d’Europe à la Coupe du Monde !

« J’ai vu sa puissance [when we trained at his gym in Finchley]. Son uppercut et son crochet sont juste différents, mon frère.

« De l’extérieur si je regarde Huck, Chisora ​​et AJ ? Il a un tel pouvoir et maintenant, avec son entraînement, il bouge beaucoup.

« Il est encore plus dangereux.

















5:47



Anthony Joshua explique la panne du combat de Tyson Fury



Parwani a ajouté à propos de Joshua : « Il est le futur champion incontesté. Mon ancien entraîneur Jorge Capetillo s’entraîne avec Tyson Fury, j’ai donc vu son entraînement et j’ai vu AJ en direct.

« Je pense qu’AJ va assommer Fury, absolument.

« Il est dévoué et plus concentré. Il se concentre uniquement sur la boxe, et c’est important. Il battra Fury. »