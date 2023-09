Le putschiste au Gabon a prêté serment en tant que président par intérim et promet des élections « crédibles »

Le chef du coup d’État qui a renversé le président gabonais Ali Bongo a prêté serment en tant que président par intérim et a été acclamé lundi par des partisans en liesse lors d’une cérémonie télévisée destinée à présenter les militaires comme des libérateurs d’une société opprimée.

Des officiers de l’armée dirigés par le général Brice Oligui Nguema ont pris le pouvoir le 30 août, quelques minutes après l’annonce de la victoire de Bongo à des élections qu’ils ont annulées et jugées non crédibles. Il s’agit du huitième coup d’État en Afrique de l’Ouest et du Centre en trois ans.

Nguema a été ovationné par des officiers et des responsables militaires à son arrivée pour la cérémonie lundi, et de nouveau juste après avoir prêté serment par un panel de juges de la Cour constitutionnelle.

La télévision d’État a diffusé des images d’une foule en liesse et de véhicules blindés de transport de troupes tirant sur la mer pour marquer ce moment.

Promesse d’accueillir à nouveau les exilés politiques

Dans un discours, Nguema a proposé des réformes, notamment une nouvelle constitution devant être adoptée par référendum, de nouveaux codes électoraux et pénaux, ainsi que des mesures donnant la priorité aux banques et entreprises locales pour le développement économique. Il a également déclaré que les exilés politiques seraient les bienvenus et que les prisonniers politiques seraient libérés.

Interrompu à plusieurs reprises par des acclamations, il a décrit le coup d’État – qui a mis fin aux 56 ans de pouvoir de la famille Bongo dans ce pays producteur de pétrole – comme un moment de libération nationale et une manifestation de la volonté de Dieu.

« Quand le peuple est écrasé par ses dirigeants… c’est l’armée qui lui rend sa dignité », a-t-il déclaré. « Peuple du Gabon, aujourd’hui arrivent enfin les temps de bonheur dont rêvaient nos ancêtres. »

Plusieurs personnalités du gouvernement Bongo, dont le vice-président et le premier ministre, étaient présentes à la cérémonie.

Bongo lui-même reste assigné à résidence. Il a été élu en 2009, succédant à son défunt père arrivé au pouvoir en 1967. Les opposants affirment que la famille n’a pas fait assez pour partager les richesses pétrolières et minières du Gabon avec les 2,3 millions d’habitants du pays.

On parle d’élections « justes », mais pas de calendrier

Nguema a réitéré que son administration organiserait des élections libres et équitables, sans toutefois donner de calendrier.

« Après cette transition… nous avons l’intention de rendre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections qui seront libres, transparentes, crédibles et pacifiques », a-t-il déclaré.

Auparavant, Nguema avait déclaré que la junte procéderait « rapidement mais sûrement », mais avait averti qu’une trop grande précipitation pourrait conduire à des élections manquant de crédibilité.

Le coup d’État avait attiré des foules enthousiastes dans les rues de la capitale Libreville, mais avait suscité des condamnations de l’étranger.

REGARDER | Que se passe-t-il avec la prise de pouvoir militaire au Gabon ? Coup d’État au Gabon : que se passe-t-il avec la prise de pouvoir militaire ? L’armée gabonaise a pris le pouvoir et le président du pays, Ali Bongo, a été arrêté après que l’authenticité des élections du 26 août ait été remise en question. Aujourd’hui, ce pays subsaharien connaît un changement de pouvoir.

Les dirigeants du bloc régional d’Afrique centrale CEEAC doivent se réunir en personne lundi pour discuter de leur réponse. La semaine dernière, ils ont exhorté leurs partenaires menés par les Nations Unies et l’Union africaine à soutenir un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Le principal groupe d’opposition gabonais, Alternance 2023, qui se dit vainqueur légitime des élections du 26 août, a appelé la communauté internationale à encourager la junte à rendre le pouvoir aux civils.

Les membres d’Alternance 2023 ont rencontré Nguema dimanche pour des entretiens, a déclaré à Reuters une source au sein de l’alliance, sans donner plus de détails.