Le pupitre de Liz Truss abandonné par Rishi Sunak – les téléspectateurs disent tous la même chose

RISHI Sunak a abandonné le pupitre de Liz Truss pour un nouveau pour prononcer son premier discours en tant que Premier ministre aujourd’hui – et les téléspectateurs disent tous la même chose.

M. Sunak, qui est devenu aujourd’hui à la fois le plus jeune et le premier Premier ministre asiatique britannique, s’est engagé à corriger les “erreurs” commises par Liz Truss alors qu’il se dirigeait vers le n ° 10.

Rishi Sunak a abandonné le pupitre de Liz Truss pour un nouveau pour prononcer son premier discours en tant que Premier ministre Crédit : Reuters

Rishi a abandonné le lutrin Jenga-esque de Liz Truss pour un design plus standard Crédit : La Méga Agence

Mais le joueur de 42 ans a semblé abandonner ses prédécesseurs en tordant le pupitre Jenga-esque pour un design plus standard.

Et ce n’était pas le seul changement car les utilisateurs de Twitter se sont précipités pour souligner la différence majeure évidente – c’était une conception considérablement plus courte.

Un utilisateur a plaisanté: “Je remarque qu’ils ont sorti le petit pupitre aujourd’hui.”

Tandis qu’un deuxième carillonnait : « Il faudra que ce soit un tout petit pupitre.

Et un troisième d’ajouter : “Peut-être qu’ils ont un petit pupitre”

Le Premier ministre mesure 5 pieds 6 pouces et un pupitre de hauteur appropriée aurait donc été de mise pour M. Sunak.

Mais le podium n’était cependant pas nouveau, M. Sunak en utilisant celui d’une administration précédente compte tenu de la rapidité avec laquelle il est devenu Premier ministre.

Et il n’est pas le premier à changer la conception d’un prédécesseur – tous les anciens premiers ministres de Tony Blair faisant de même.

Theresa May a opté pour un design de couleur plus foncée avec un support simple – créé par son co-chef de cabinet pour avoir l’air “féminin”.

Boris Johnson a opté pour un design sombre similaire mais avec un socle incliné et deux niveaux situés à sa base.

Le podium de Tony Blair était également en bois sombre – brandissant «pm.gov.uk» sur le devant.

Tandis que David Cameron a choisi un design incurvé marron clair lui donnant une touche moderne.

Tous, à l’exception de Gordon Brown du Labour – qui a opté pour un pupitre à roulettes – avaient l’écusson du gouvernement giflé sur le devant.

Et leur positionnement à l’extérieur du No10 Downing Street pour des discours cruciaux d’acceptation et de démission au fil des ans n’a été rendu possible que par un homme connu sous le nom de “hot lutrin guy”.

L’assistant qui installe le podium et les micros du Premier ministre est devenu viral ces dernières années, certains appelant même de manière hilarante l’homme mystérieux à prendre lui-même le contrôle du numéro 10.

Il a volé la vedette lorsque Boris Johnson a annoncé sa démission en juillet et il était là lorsque Theresa May a démissionné en 2019.

Mais il semblait manquer au combat lors du discours de démission de Liz Truss la semaine dernière.

Boris Johnson a opté pour un design sombre mais a choisi un socle incliné et deux niveaux situés à sa base Crédit : PA

Theresa May a opté pour un design de couleur plus foncée avec un support simple – créé par son chef de cabinet conjoint pour avoir l’air “féminin” Crédit : Getty – Piscine

Alors que David Cameron a choisi un design brun clair et incurvé lui donnant une touche moderne Crédit : Getty Images – Getty