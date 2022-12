Le Pundit Whisperer de la couverture de la Coupe du monde beIN Sports du Qatar

Arrivé au stade, il vérifia la cabine spartiate où il travaillerait et passa l’appel désormais routinier à sa femme. « Hé, Rachida », dit-il en laissant un message vocal. « Ne m’appelle pas. Je serai en direct pendant une heure et demie ; envoyez-moi un message en cas d’urgence, attention, bye-bye, ciao. Tounakti a déclaré que sa famille savait qu’il ne fallait pas le déranger dans les heures précédant un spectacle. “Lorsque vous me donnez le casque, je suis déraciné de ce monde”, a-t-il déclaré. « Je suis complètement déraciné. Je n’entends que mon invité et je ne fais attention qu’à ce qui se passe.

Il y avait un autre rituel avant un test sonore. Tounakti sortit un flacon de Sauvage, un parfum de Christian Dior, et s’en vaporisa généreusement sur lui et son entourage. La bouteille reste sur son bureau ; il se vaporiserait plusieurs fois au fur et à mesure que la soirée avançait. “Vous devez sentir bon au cas où vous rencontreriez un VIP”, a-t-il déclaré. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait et que la tension et la charge de travail faisaient des ravages, le véritable objectif de l’eau de Cologne est devenu évident : cela a aidé à soulager son stress.

Quelques minutes plus tard, Terry, vêtu d’un costume sombre et d’une cravate fine, est apparu sur un écran juste avant le début de l’émission. “Bonjour John. Comment vas-tu mon frère?” dit Tounakti. “Est-tu bon? Est-ce fort et clair ? Clair comme de l’eau de roche?”