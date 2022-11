Le pull très officieux des supporters de football anglais

Regarder l’Angleterre dans les profondeurs froides de l’hiver est une expérience inhabituelle.

Un empilement de luminaires domestiques entre la dernière pomme de terre rôtie de Noël et le premier feu d’artifice du Nouvel An? Standard. Des espoirs de coupe déçus début janvier ? Bien sûr! Un voyage en milieu de semaine balayé par le vent et détrempé par la pluie à Stoke? Nous ne savons pas si Lionel Messi pourrait le pirater, mais nous l’avons beaucoup fait.

Mais regarder les Trois Lions en décembre ? C’est nouveau pour nous. Alors que certains des membres les plus endurants du pays pourraient se targuer d’étalages hors saison de bravade à manches courtes en décembre – s’imaginant être Terry Butcher ou Stuart Pearce simplement parce qu’ils ont quitté la maison sans manteau – le reste d’entre nous est probablement à la recherche de quelque chose d’un peu plus confortable pour montrer notre soutien à l’équipe nationale.

Lorsque le pub local orne son bar de guirlandes plus anciennes que la moitié de l’équipe de Gareth Southgate, et que Chris Rea navigue sur un A19 enneigé sur le juke-box, nous tendons plutôt la main vers cette tradition séculaire : le pull de Noël ringard.

C’est pourquoi Lucozade Sport a lancé “le pull de supporter de football anglais très officieux”, un mélange sciemment ludique impliquant le pull de Noël classique, mélangé à l’amour de Lucozade Sport pour les kits de football emblématiques préférés des fans des années 1990.

Le pull patriotique est le moyen idéal de prêter allégeance à l’Angleterre dans les jardins à bière glacials cet hiver.

D’autres options vous permettraient de couvrir vos hauts de football bien-aimés juste pour garder la sensation dans vos doigts.

Et ça a l’air incroyable. Rappelant l’un des maillots les plus célèbres d’Angleterre, ces pulls évoquent rapidement des images de John Barnes, Bernard Sumner et ce Clip musical. Mais, vous savez, plus confortable.

(Crédit image : Lucozade Sport)

Il y a même des flocons de neige parfaitement tissés dans le design, pour vraiment accentuer la réunion unique d’un tournoi international de cette année dans les semaines précédant Noël. Jetez une couronne de papier fragile dans les débats et vous serez l’image parfaite de la joie de Noël.

En fait, nous estimons que c’est le seul sweat-shirt saisonnier qui sera adoré à la fois par vos amis au pub et par votre famille le matin de Noël.

“Three Lucozade Sports on a shirt” n’a peut-être pas tout à fait le même son que les autres

des refrains bien usés, mais nous sommes prêts à parier que quiconque met ses mitaines sur l’un d’entre eux l’aura suffisamment bien porté au moment où Boxing Day arrivera.

Et nous savons tous que des pulls comme ceux-ci sont très généreux, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter d’aspirer un trop grand nombre de restes de sandwichs à la dinde.

La campagne, qui a des partisans désireux de savoir comment ils peuvent se procurer l’une des pièces en édition limitée, a été photographiée par Kaj Jeffries et met en vedette le rappeur Niko B et le mannequin Deba Hekmat, avec un style de Phoebe Lettice.

Un nombre très exclusif de “sauteurs de supporters de football anglais très officieux” sont en cours de fabrication – ce qui signifie que si vous parvenez à en décrocher un, vous ferez l’envie de tous les fans du pays.

“Le pull très officieux des supporters de football anglais” est la dernière incursion de Lucozade dans la mode suite à son partenariat avec Sports Banger pour la London Fashion Week

2022, où des articles sur mesure ont été créés pour le défilé.

Pour plus d’informations sur comment gagner un pull promotionnel, suivez-nous sur Twitter (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Instagram (s’ouvre dans un nouvel onglet) maintenant à @lucozadesport.