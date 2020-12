Nous ne savons pas ce que c’est, mais il y a quelque chose à propos d’un lancement de Primark (ou deux) qui nous laisse toujours envie de courir pour stocker et mettre la main dessus, STAT. Sans surprise, le dernier article ne fait pas exception – il suffit de regarder la couleur.

Primark a profité de son flux Instagram pour présenter l’un de ses derniers articles à atteindre les magasins au Royaume-Uni et en Irlande, et comme prévu, cela a suscité l’enthousiasme des fans.

La publication montre un pull et un pantalon décontractés, vendus séparément, et les acheteurs étaient impatients de féliciter le détaillant pour sa couleur époustouflante. L’ensemble est représenté dans un tissu vert sauge très léger et très probablement, notre nouvelle tenue de travail à la maison.

Le pull à col montant ne coûte que 10 £ et les joggeurs, 10 £ aussi – une tenue entière pour 20 £? Nous prions Primark de le publier dans d’autres couleurs pour le printemps aussi…

Pour trouver votre Primark le plus proche, nous avons ouvert le localisateur de magasin ici. Vous y trouverez également des informations sur les heures d’ouverture et de fermeture.

Sur le post, Primark l’a légendé avec: «Tendance Fave 2020: confort». Et ils n’ont pas tort.

Depuis son apparition sur le site de médias sociaux, la publication a recueilli plus de 86 000 likes et de nombreux commentaires de la part des abonnés, saluant la coordination comme «incroyable» et «belle».

Un abonné de la page a déclaré: « J’ai besoin de ce bel ensemble dans ma vie. »

Un autre a emboîté le pas et a dit: «J’adore cette teinte».

Un troisième a mentionné: «J’ai vu le cavalier mais pas les joggers, j’ai besoin de l’ensemble».

Nous aussi.

Mais les gens étaient surtout amoureux de la couleur pastel – tout comme nous.

Ce n’est pas la première fois que Primark fait sensation avec ses derniers lancements présentés sur Instagram. Ils ont récemment publié une photo d’un sac de 10 £ qui est une dupe incroyable de la version de la créatrice Bottega Veneta qui coûte 2100 £. Les acheteurs qui sont tombés amoureux des sacs Bottega Veneta incontournables de la marque peuvent se rendre chez Primark pour trouver une incroyable dupe de l’accessoire culte.

Le magasin populaire de la rue principale propose également une paire de bottes de rêve à 16 £ sur lesquelles les acheteurs cherchent désespérément à mettre la main. Après être apparu sur l’Instagram de Primark, il semble que le grand magasin ait recommencé avec une paire de bottes que tout le monde veut ce Noël.

Sans parler de leurs ensembles de pyjama confortables, qui ne coûtent que 6 £, dont les acheteurs ne peuvent pas se lasser. Le magasin populaire Primark a partagé une photo sur son compte Instagram des décors, sur lequel a rapidement rassemblé plus de 44000 likes.

Alors qu’est-ce que tu attends? Nous vous verrons dans la file d’attente…