Le pull « mouton noir » de la princesse Diana vendu aux enchères pour 1,1 million de dollars

LONDRES — C’est le mouton noir au milieu des rangées de blanc qui ressortait le plus sur le pull rouge vif de la princesse Diana en 1981. Des décennies après sa mort, l’article de mode emblématique s’est vendu cette semaine pour 1,14 million de dollars à New York, battant des records d’enchères. La princesse, alors Lady Diana Spencer, était très populaire auprès du grand public, mais régulièrement harcelée par les tabloïds britanniques au cours de sa vie. Elle a fait sensation lorsqu’elle a enfilé pour la première fois le logo distinctif article en laine avant son mariage avec Charles – maintenant le roi Charles III.

Le pull, désormais connu dans la presse britannique sous le nom de « pull au mouton noir », a été vendu à un enchérisseur non identifié pour 1,14 million de dollars à la maison de vente aux enchères Sotheby’s à New York, lors de sa première vente aux enchères d’icônes de la mode jeudi soir, dépassant largement les estimations préalables à l’enchère de 80 000 $. .

La vente a établi un « nouveau record d’enchères pour tout vêtement porté par la défunte princesse, ainsi que pour le pull le plus précieux jamais vendu aux enchères », a déclaré Sotheby’s dans un communiqué. Il a battu le précédent record pour un pull : un cardigan vert appartenant au musicien Kurt Cobain, vendu 334 000 $ en 2019.

Le pull de Diana a recueilli un total de 44 enchères provenant de 12 pays, culminant dans une frénésie finale après une bataille d’enchères de 15 minutes, a indiqué la maison de vente aux enchères. Elle l’a porté alors qu’elle assistait à l’un des matchs de polo de Charles, quand elle avait 19 ans.

Le lot des enchères comprenait deux lettres officielles envoyées du palais de Buckingham en 1981 à la petite entreprise de design londonienne « Warm & Wonderful », expliquant poliment que le pull avait un revers endommagé et demandant une réparation ou un remplacement.

Les cofondatrices de l’entreprise, Joanna Osborne et Sally Muir, ont envoyé un nouveau pull de remplacement que Diana portait à nouveau en 1983 lors d’un autre match de polo. L’original endommagé a été retrouvé cette année par Osborne dans une petite boîte à vin dans un grenier, a indiqué Sotheby’s. Ils ont ensuite confirmé qu’il s’agissait du pull en mouton original porté par la princesse Diana il y a plus de 40 ans et il a été mis en vente.

« Depuis que nous sommes tombés sur le pull en mars de cette année, nous revivons les bons souvenirs de la princesse Diana », ont déclaré les cofondateurs dans un communiqué, ajoutant qu’ils lui étaient « à jamais redevables » pour son impact sur leur petite entreprise. .

« Nous sommes ravis que ce précieux pull ait désormais trouvé une nouvelle maison, portant avec lui l’héritage durable de la princesse Diana. »

L’une des caractéristiques les plus séduisantes de Diana était son approche de la mode qui différait grandement de celle de ses prédécesseurs et remettait en question les attentes de la société, selon Sotheby’s. Diana n’a pas hésité à faire des déclarations sur ses choix vestimentaires, ce que beaucoup ont interprété comme tel.

« C’est une métaphore évidente pour ne pas vraiment s’intégrer », a déclaré Cynthia Houlton, vice-présidente directrice et responsable mondiale de la mode et des accessoires chez Sotheby’s, sur le site Internet de la société. « Mais aussi, c’est bien de se démarquer et d’être différent. »

Diana était connue pour enfreindre les protocoles royaux. Elle a fait la une des journaux du monde entier lorsqu’elle a serré dans ses bras un enfant atteint du SIDA à Harlem en 1989, à une époque où beaucoup pensaient à tort que la maladie pouvait être transmise par les câlins. Elle a également fait la une des journaux lorsqu’elle a traversé un champ de mines mortel en Angola pour sensibiliser l’opinion publique aux mines terrestres. Son travail caritatif lui a valu le surnom de « Princesse du peuple ».

Avant Diana, le protocole de la famille royale consistait souvent à s’habiller avec « une tenue conservatrice, formelle et traditionnelle », note Sotheby’s. Mais les choix de mode de la Grande-Bretagne des années 1980 étaient axés sur des couleurs vives, des imprimés et des idées extravagantes, avec des créateurs tels que Vivienne Westwood et Judy Blame en tête.

« Le style de Diana a brisé les sentiers battus en reflétant l’évolution du climat social et en adoptant l’évolution des perceptions de la féminité. Son style est caractérisé comme étant sophistiqué et accessible », a déclaré Sotheby’s.

Ses tenues étaient souvent imitées par les fans et les admirateurs avec des expositions sur son style et ses vêtements toujours populaires aujourd’hui. David Bowie et Andy Warhol faisaient partie de ceux qui ont ensuite acheté des pulls en mouton, ont déclaré les créateurs de « Warm & Wonderful » à Sotheby’s.

Parmi les autres articles de mode mémorables de Diana, citons la mini-robe noire à épaules dénudées qu’elle portait en 1994, surnommée la « robe de vengeance » et confectionnée par la créatrice grecque Christina Stambolian.

Elle l’a porté avec des talons hauts et un tour de cou en perles lors d’un gala à la Serpentine Gallery de Londres le soir où son mari a admis son adultère continu à la télévision. Ce fut une sensation instantanée, la scène étant également représentée dans le drame Netflix « The Crown ».

Le collier « Attallah Cross » d’améthyste et de diamants de Diana a été vendu aux enchères en janvier pour 197 453 $ à la star de télé-réalité Kim Kardashian. Sa robe de bal de style « Infanta » s’est également vendue chez Sotheby’s New York cette année pour 604 800 $.

La voiture noire Ford Escort RS Turbo 1985 de la princesse, dans laquelle elle a souvent été photographiée en train de conduire dans les quartiers londoniens de Chelsea et de Kensington, a été vendue l’année dernière pour 764 000 $.