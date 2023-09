Le pull emblématique « Black Sheep » de la princesse Diana vendu aux enchères pour 1,1 million de dollars | Actualités historiques

Un pull tricoté atteint le prix le plus élevé jamais payé aux enchères pour un vêtement ayant appartenu à la princesse Diana.

Un pull rouge porté par la jeune princesse Diana, représentant un seul mouton noir parmi des rangées de moutons blancs et laineux, a été vendu aux enchères pour plus de 1,1 million de dollars, à la suite d’une frénésie d’enchères finales en ligne, a annoncé la maison de ventes Sotheby’s.

Porté par Diana, 19 ans, peu de temps après ses fiançailles avec le prince Charles de l’époque, lors d’un match de polo en juin 1981 auquel le prince a participé, le pull au thème fantaisiste « Black Sheep » est devenu l’un des vêtements les plus emblématiques portés par la princesse. -être.

Avec le recul, le vêtement semblait faire allusion au voyage difficile de Diana en tant que membre de la famille royale du Royaume-Uni.

Le pull a été vendu par Sotheby’s pour 1,1 million de dollars – frais et commissions compris – après une bataille acharnée entre les enchérisseurs sur Internet, soit 10 fois plus que l’estimation de vente initiale comprise entre 50 000 et 80 000 dollars, a annoncé jeudi la maison de ventes.

En raison d’une avalanche d’enchères, Sotheby’s a prolongé la vente de plusieurs minutes, le prix passant de 190 000 $ à 1,1 m$ dans les 15 dernières minutes.

Les commissaires-priseurs n’ont pas révélé l’identité de l’enchérisseur retenu.

Selon Sotheby’s, il s’agit du prix le plus élevé jamais payé aux enchères pour un vêtement appartenant à la princesse Diana – éclipsant sa robe de bal de style Infanta vendue en janvier pour 604 000 $.

Il s’agit également du pull le plus précieux jamais vendu aux enchères.

« Contrairement à la plupart des objets que nous avons vus passer entre les mains de collectionneurs chanceux et de musées au cours des 25 années écoulées depuis sa mort, le pull est arrivé avant les bouleversements qui ont finalement défini la vie de Diana », a déclaré Sotheby’s sur son site Internet. introduction de la vente aux enchères.

Créée par les créatrices alors peu connues Sally Muir et Joanna Osborne et leur entreprise de tricot Warm and Wonderful, l’entreprise a ensuite été catapultée vers la gloire après que Diana ait porté leur vêtement.

Quelques semaines après que Diana ait été photographiée en haut, les créateurs ont reçu une lettre expliquant que l’une des manches du pull avait été endommagée et demandant si elle pouvait être réparée ou remplacée.

Les créateurs ont envoyé à Diana un nouveau pull. Ils ont supposé que l’original avait été réparé et envoyé à un autre client, mais en mars 2023, Osborne a trouvé le « mouton noir » dans une petite boîte dans son grenier.

La vente aux enchères comprenait la lettre demandant la réparation, ainsi qu’une note de remerciement du secrétaire particulier de Diana, Oliver Everett.

La note du catalogue de Sotheby’s indiquait : « porté par Diana Spencer en 1981 lors d’un match de polo du prince Charles ».

« Ce lot comprend deux lettres officielles, écrites en 1981, du palais de Buckingham à Warm and Wonderful expliquant poliment que le pull avait été endommagé et demandant une réparation ou un remplacement », indique le communiqué.

« Warm and Wonderful lui a envoyé un pull de remplacement qu’elle portait en 1983 lors d’un autre match de polo », ajoute le communiqué.

« En conjonction avec une authentification avec photo par Sotheby’s, il est confirmé que ce pull en mouton perdu trouvé dans un grenier est le pull en mouton original porté par la princesse Diana il y a plus de 40 ans. »

Les enchères en ligne ont débuté le 31 août, jour du 26e anniversaire de la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris.