Le pull de Noël moche assorti de Kelly Osbourne avec papa Ozzy: Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Dan Steinberg/Invision/AP/Shutterstock

Kelly Osbourne vient de donner naissance à son premier enfant, alors les vacances s’annoncent très spéciales pour elle cette année. La femme de 38 ans a posé avec son père, Ozzy Osbournequand ils portaient des chandails de Noël laids assortis tout en posant près du sapin avec un ami, Billy Morrisson.

Ozzy a posté la photo avec la légende : « Bah, Humbug ! avec @KellyOsbourne & @BillyMorrisonOfficial “Sur la photo, tous les trois avaient les sourcils froncés alors qu’ils posaient dans leurs pulls. Ozzy et Kelly ont choisi de porter des pulls noirs assortis avec un énorme monstre vert ressemblant au grinch. Sous le monstre coiffé d’un bonnet de Noel se trouvaient les mots “Comment Ozzy Osbourne a volé Noël”. Sur la photo amusante, Kelly avait l’air en colère en berçant un bonnet en tricot noir et une lèvre rouge vif tout en s’appuyant sur ses béquilles. Billy a commenté: “C’était une journée hilarante!”

Kelly vient d’accoucher il y a environ un mois d’un petit garçon qu’elle partage avec son petit ami, Sid Wilson. Kelly n’avait pas l’intention de révéler le sexe de son bébé, cependant, elle a plaisanté dans une interview avec Divertissement ce soir que son père “a dit à tout le monde le sexe de mon bébé avant que j’en ai l’occasion”.

Elle a ensuite dit: «Et je suis juste comme, ‘Aww papa, allez. Genre, allez, mais je dirai que chaque jour, il fait cette petite chanson et cette petite danse sur son excitation, et il est tellement excité que ce soit un garçon. C’est le premier de moi et mon frère, c’est le premier garçon, donc, il est comme planifier toutes ces choses.

