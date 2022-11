Le puissant Tab S8 Ultra de Samsung offre jusqu’à 300 $ de réduction lors de la vente anticipée du Black Friday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

La Galaxy Tab S8 Ultra est le modèle le plus avancé de la dernière gamme de tablettes de Samsung – encore plus avancée que la S8 Plus qui a mérité une place de choix sur notre liste des meilleures tablettes Android pour 2022. Et dans le cadre de la vente Black Friday de Best Buy, vous pouvez en acheter un pour . Il existe des remises sur toutes les configurations du S8 Ultra, vous pouvez donc économiser 200 $ sur le modèle 128 Go, 230 $ sur le modèle 256 Go ou 300 $ sur le modèle 512 Go – faisant baisser les prix à 900 $, 970 $ et 1 100 $, respectivement. Ces offres ne sont disponibles que pour une durée limitée, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez en décrocher une à ce prix.

Grâce à sa taille conséquente et à son interface polyvalente, le Galaxy Tab S8 Ultra est plus proche d’un Chromebook ou deux en un qu’une simple tablette. Il dispose d’un énorme écran sAMOLED de 14,6 pouces et utilise l’interface DeX de Samsung qui offre une expérience de bureau lors de vos déplacements. Et avec l’intégration de Microsoft 365, vous pouvez même créer et modifier des documents comme vous le feriez sur un ordinateur portable ou de bureau.

Le modèle d’entrée de gamme de 128 Go comprend 8 Go de RAM, qui sont augmentés jusqu’à 12 Go sur le modèle 256 Go et 16 Go sur le modèle 512 Go pour des performances ultra-rapides. Le Tab S8 est également livré avec un S Pen intégré pour prendre des notes à la volée, et il synchronisera même vos notes sur les appareils Samsung afin que vous puissiez les consulter à tout moment. Il prend également en charge le Wi-Fi 6E pour des temps de chargement rapides et dispose d’une batterie de 11 200 mAh pour une utilisation toute la journée sans avoir besoin de recharger. Si vous recherchez une tablette Android haut de gamme, il n’y a rien de mieux que cela, surtout lorsque vous pouvez la trouver en vente sur Vendredi noir des prix.