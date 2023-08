Le puissant ouragan Hilary se dirige vers Baja au Mexique alors qu’une rare montre de tempête tropicale est émise pour la Californie

MEXICO CITY (AP) – L’ouragan Hilary s’est abattu vendredi sur la côte pacifique du Mexique sous la forme d’une puissante tempête de catégorie 4 menaçant de déclencher des pluies torrentielles sur la ville frontalière de Tijuana, sujette aux glissements de terrain, avant de se diriger vers le sud de la Californie en tant que première tempête tropicale en 84 ans.

Les prévisionnistes ont averti que la tempête pourrait provoquer des inondations extrêmes, des glissements de terrain et même des tornades dans la région.

Hillary a rapidement gagné en force tôt vendredi avant de perdre un peu de vapeur dans l’après-midi, avec des vents soutenus passant de 145 mph (230 km/h) à 130 mph (215 km/h). Néanmoins, il était prévu qu’il s’agirait toujours d’un ouragan à l’approche de la péninsule mexicaine de Basse-Californie samedi soir et d’une tempête tropicale à l’approche du sud de la Californie dimanche.

Aucune tempête tropicale n’a touché terre dans le sud de la Californie depuis le 25 septembre 1939, selon le National Weather Service.

Une veille de tempête tropicale a été affichée pour une grande partie du sud de la Californie, couvrant une large bande de la région, de la côte aux montagnes intérieures et aux déserts. Le National Hurricane Center des États-Unis a mis en garde contre de nombreuses menaces potentielles pour la vie et les biens.

Le gouvernement mexicain a déclaré que Hilary pourrait effleurer une zone peu peuplée à l’extrémité ouest de la péninsule de Baja tôt dimanche, puis peut-être toucher terre entre les villes de la côte pacifique d’Ensenada et Playas de Rosarito, une communauté balnéaire en bordure de Tijuana.

Le maire de Tijuana, Montserrat Caballero Ramirez, a déclaré que la ville suivait de près la tempête et nettoyait les égouts pluviaux.

La métropole frontalière tentaculaire de 1,9 million d’habitants est particulièrement exposée au risque de glissements de terrain et d’inondations, en partie à cause de son relief vallonné. Les cabanes sont perchées sur des falaises avec peu de végétation pour maintenir le sol en place. De plus, des dizaines de personnes vivent sous des bâches dans les rues et dans les canaux des zones inondables, y compris des migrants qui arrivent quotidiennement de diverses parties du monde.

La ville mettait en place quatre abris dans des zones à haut risque, a déclaré Caballero Ramirez. Des employés de la ville se rendaient également dans les quartiers pour avertir les habitants.

« Nous sommes une ville vulnérable étant sur l’une des frontières les plus visitées au monde et à cause de notre paysage », a-t-elle déclaré.

Au sud de Tijuana, les responsables d’Ensenada ont installé plus d’une douzaine d’abris, dont deux salles de réunion d’église sur Isla de Cedros, une île où un village d’environ 1 350 habitants se trouve directement sur la trajectoire projetée de l’ouragan, Ensenada Mayor Armando Ayala dit.

Le Mexique a émis une veille de tempête tropicale pour certaines parties du Mexique continental et a mis 18 000 soldats en état d’alerte.

Vendredi en milieu d’après-midi, Hilary était centrée à environ 325 miles (525 kilomètres) au sud-sud-ouest de Cabo San Lucas, près de la pointe sud de la péninsule de Baja. Il se déplaçait vers le nord-ouest à 12 mph (19 km/h) et devait tourner davantage vers le nord.

Certaines écoles de Cabo San Lucas étaient en cours de préparation en tant qu’abris temporaires, a déclaré Flora Aguilar, une responsable de la ville.

À La Paz, la capitale pittoresque de l’État de Baja California Sur sur la mer de Cortez, la police a patrouillé sur les plages fermées pour empêcher les nageurs de se mettre à l’abri des vagues. Des écoles ont été fermées dans cinq municipalités.

Il était de plus en plus probable qu’Hilary atteindrait la Californie tôt lundi alors qu’elle était encore sous l’effet d’une tempête tropicale, bien que des pluies généralisées devraient commencer dès samedi, a déclaré le bureau du National Weather Service à San Diego.

Les responsables de l’ouragan ont déclaré que la tempête pourrait apporter de fortes pluies dans le sud-ouest des États-Unis, déversant de 3 à 6 pouces par endroits, avec des quantités isolées allant jusqu’à 10 pouces, dans certaines parties du sud de la Californie et du sud du Nevada.

« Deux à trois pouces de précipitations dans le sud de la Californie sont du jamais vu » à cette période de l’année, a déclaré Kristen Corbosiero, scientifique de l’atmosphère à l’Université d’Albany, spécialisée dans les ouragans du Pacifique. « C’est une quantité de pluie entière en été et en automne qui arrive probablement en 6 à 12 heures. »

La région pourrait faire face à des pluies d’une fois par siècle et il y a de fortes chances que le Nevada bat son record de précipitations de tous les temps, a déclaré le météorologue Jeff Masters de Yale Climate Connections et un ancien météorologue gouvernemental des ouragans en vol.

Des villes de la région, y compris en Arizona, offraient des sacs de sable pour protéger les propriétés contre les inondations, tandis que le National Park Service prévoyait de fermer les zones vulnérables du parc national de Joshua Tree, à l’est de Los Angeles, vendredi soir, et de suspendre tout camping dans l’arrière-pays.

Les autorités du sud de la Californie renforçaient également les bermes de sable, construites pour protéger les communautés côtières basses contre les vagues hivernales, comme à Huntington Beach, qui se fait appeler « Surf City USA ».

SpaceX a retardé le lancement d’une fusée transportant un satellite depuis une base sur la côte centrale de la Californie jusqu’à au moins lundi. La société a déclaré que les conditions dans le Pacifique pourraient rendre difficile pour un navire de récupérer le propulseur de fusée.

Les tempêtes ne frappent généralement pas le sud de la Californie, car les vents dominants les poussent généralement soit vers l’ouest en plein océan, soit vers le nord-est vers le Mexique et d’autres parties du sud-ouest des États-Unis, selon les experts.

« Presque tous partent en mer. C’est pourquoi nous n’en entendons jamais parler », a déclaré Kerry Emanuel, professeur spécialisé dans les ouragans au Massachusetts Institute of Technology.

Il est peu probable que cela se produise avec Hilary, principalement en raison d’un dôme de chaleur à haute pression qui devrait apporter des indices de chaleur à trois chiffres dans le Midwest et bloquer le virage vers l’est, a déclaré Masters.

___

Watson a rapporté de San Diego. Les rédacteurs d’Associated Press Seth Borenstein à Washington et Maria Verza à Mexico et Ignacio Martinez à La Paz, au Mexique, ont contribué à ce rapport.

Mark Stevenson et Julie Watson, l’Associated Press