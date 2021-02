Le petit ami de Britney Spears, Sam Asghari, a rompu son silence pour apporter son soutien au milieu de la controverse entourant un documentaire télévisé sur sa vie.

La chanteuse de 39 ans fait l’objet de Framing Britney Spears, qui examine comment elle a été traitée par les médias et la tutelle qui lui a été confiée après avoir souffert de problèmes de santé mentale.

L’acteur Sam, 27 ans, qui joue dans Family Business, a maintenant publié une déclaration dans laquelle il promet son soutien à sa petite amie de longue date et comment il veut l’aider à créer un avenir meilleur.

S’adressant aux gens, Sam a déclaré: « Je n’ai toujours voulu rien d’autre que le meilleur pour ma moitié, et je continuerai à la soutenir en suivant ses rêves et en créant l’avenir qu’elle veut et mérite. »









Il a poursuivi: « Je suis reconnaissant pour tout l’amour et le soutien qu’elle reçoit de ses fans du monde entier, et j’attends avec impatience un avenir normal et incroyable ensemble. »

Sam, qui a rencontré Britney sur le tournage de son clip vidéo Slumber Party en 2016, a estimé qu’il devait parler de son amant, après qu’elle n’avait pas autorisé le documentaire sur sa vie.

Ils ont gardé leur relation raisonnablement privée, avec seulement des moments occasionnels de convivialité sur les réseaux sociaux.

En décembre, la chanteuse a fêté son 39e anniversaire et a posté une vidéo aux côtés de Sam, dans laquelle il plaisante: « Ok, bébé, on comprend. C’est ton anniversaire. On fait la fête depuis un mois. Passons à autre chose. »







(Image: Instagram)



Lors du verrouillage du coronavirus l’année dernière aux États-Unis, Britney s’est ouverte sur la disparition de Sam après avoir été forcées de se mettre en quarantaine.

Britney a écrit sur Instagram en avril: « Je suis en quarantaine depuis que je suis rentré de Louisiane il y a des semaines … donc en gros, je n’ai pas vu mon petit ami @samasghari dans ce qui ressemble à une vie !!!!

«J’ai en fait perdu du poids parce qu’il me manque…. Maintenant aucun de mes pantalons ou shorts ne me va !!!

« Je suppose que c’est ce que quelqu’un manquant peut faire ❤️…. Qui d’autre vit ça ????! »

