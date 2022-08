Le puissant dirigeant irakien annonce sa retraite complète — RT World News

Cette décision intervient alors que les partisans de Muqtada al-Sadr font pression sur le parlement du pays pour qu’il se dissolve dans une impasse politique

Le politicien irakien très influent Muqtada al-Sadr a annoncé une retraite complète de la politique au milieu d’une crise constitutionnelle engloutissant le parlement national.

Al-Sadr, un religieux chiite dont le mouvement politique a remporté le plus de sièges aux élections législatives de l’année dernière mais n’a pas été en mesure de former un nouveau gouvernement, a annoncé un “retrait définitif” dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Il a accusé ses opposants de ne pas avoir écouté ses appels à la réforme et a déclaré qu’il fermerait les bureaux de son mouvement en réponse à l’impasse parlementaire en cours.

La nouvelle a incité les partisans d’al-Sadr à renouveler leurs manifestations de rue à Bagdad. Les mêmes personnes étaient à l’origine de la percée du parlement le mois dernier visant à empêcher une alliance politique rivale, le Cadre de coordination, de former un gouvernement.

Le mouvement sadriste dirigé par le politicien de 48 ans a remporté 73 sièges sur les 329 sièges de la législature irakienne l’année dernière, mais ses tentatives pour former une coalition majoritaire au pouvoir ont échoué, entraînant une crise constitutionnelle. En juin, ses députés ont démissionné de leurs fonctions alors qu’al-Sadr appelait à une dissolution complète du corps.















Cette semaine, la Cour suprême fédérale irakienne doit se réunir pour décider si le parlement doit être dissous.

Le religieux est un critique virulent de l’influence étrangère sur la politique irakienne, qu’elle soit occidentale ou iranienne. Le cadre de coordination est composé de forces réputées liées aux intérêts iraniens dans le pays.

Les milices soutenues par l’Iran ont joué un rôle crucial dans les efforts de l’Irak pour vaincre le groupe terroriste État islamique (IS, anciennement ISIS), qui a dépassé de vastes pans du pays, y compris sa deuxième plus grande ville, Mossoul, en 2014. Al-Sadr appelle depuis longtemps pour avoir freiné l’influence des milices chiites en Irak, et a déclaré qu’elles ne devraient pas être représentées dans le nouveau gouvernement.

Ce n’est pas la première fois qu’Al-Sadr annonce son retrait de la vie politique en Irak, après l’avoir fait à plusieurs reprises au fil des ans avant de reconsidérer plus tard.