Le publiciste honteux Max Clifford se vante de la literie, des trios, du toilettage et des orgies dans des enregistrements découverts

COMME une voix de la tombe, le prédateur sexuel Max Clifford se vante de tromper les femmes et d’agir en tant que maître de piste lors d’orgies de célébrités.

Dans un nouveau documentaire sur Channel 4, des bandes audio du publiciste, décédé il y a plus de trois ans, sont jouées de lui en train de parler de son désir insatiable.

Clifford a été reconnu coupable en 2014 de huit attentats à la pudeur sur des filles et des femmes d’à peine 15 ans.

Dans l’exposé, qui sera diffusé lundi, on peut l’entendre expliquer comment il s’est fait passer pour un associé fictif afin d’attirer les femmes dans son bureau pour lui donner des faveurs sexuelles.

En tant qu’homme de relations publiques avec des contacts dans l’industrie du divertissement, Clifford a utilisé une fausse voix et s’est appelé Terry Denton alors qu’il manipulait ses victimes frappées par les stars.

Clifford, dont les anciens clients comprenaient Simon Cowell, OJ Simpson et Michael Jackson, avait dit aux femmes qu’il pouvait en faire des Bond girls ou les transformer en la nouvelle Jodie Foster.

Sur les bandes, il se souvient joyeusement d’avoir trompé sa première femme Elizabeth, qui mourait d’un cancer, et d’avoir couché avec les partenaires de personnes qu’il connaissait.

Le show-off inviterait d’autres à le regarder se livrer à un comportement sordide et affirmait qu’il couchait avec des mères et leurs filles en même temps.

Ces enregistrements ont été réalisés en 2004 pour la biographie de Max Read All About It, qui a atteint la liste des best-sellers lors de sa sortie un an plus tard.

Il a été écrit par la biographe très respectée Angela Levin, dont les livres incluent Harry: Conversations avec un prince et a parlé au duc de Sussex à de nombreuses reprises.

Aujourd’hui, Angela raconte au Sun à quel point elle a été choquée par de nombreuses aveux que Clifford a faits et comment il n’a montré aucune culpabilité.

Angela dit: «J’ai demandé par où il voulait commencer, hier ou son enfance ou ailleurs et il a trouvé la réponse stupéfiante qu’il n’avait pas été fidèle à sa femme pendant plus de trois semaines à la fois.

«J’ai failli tomber à travers le sol, je pensais que c’était une chose terrible à entendre, alors qu’il m’avait raconté tant de fois sa merveilleuse femme et comment elle était l’amour de sa vie.

Clifford avait été marié à Elizabeth de 1967 jusqu’à sa mort d’un cancer en 2003 et ils avaient une fille.

Au cours de 100 heures de conversations enregistrées sur son dictaphone à son domicile de Surrey pour le livre, Clifford est venu avec encore plus d’admissions qui ont tourné l’estomac.

Dans un Clifford a déclaré: « Nous étions tous dans ce magasin de jouets. Il y aurait quatre ou cinq étoiles et toutes ces filles à toutes sortes de choses et je contrôlais cela. »

Sexe avec maman et fille

L’agent miteux a dit à Angela qu’il aimait avoir des relations sexuelles avec deux femmes à la fois et qu’il aimait même « les relations mère et fille ».

Lors de ces fêtes, que sa femme ignorait, il regardait à la fois les autres se livrer à des actes sexuels et invitait également les gens à le regarder.

Le show-off n’avait aucune honte à en parler à Angela ou à l’inclure dans son livre.

Sur une autre cassette, il a déclaré: « J’ai toujours aimé faire des choses méchantes, comme séduire les femmes et les copines d’autres hommes. J’ai eu mon gâteau et je l’ai mangé. »

Jusqu’à ce qu’elle commence à travailler sur sa biographie, Angela n’avait jamais entendu de rumeurs sur sa libido rampante.

Angela avait travaillé sur des histoires mises en avant par Clifford pendant «plusieurs années», mais c’était «une relation de travail» plutôt qu’une amitié.

Elle a décidé de tout garder dans le livre, que Clifford l’avait invitée à écrire.

Certaines sections se sont révélées incriminantes lors du procès de Clifford en 2014.

Pseudonyme de séduction secrète

Dans sa propre biographie, il a parlé ouvertement de la création d’un collègue de travail ou d’un ami fictif appelé Terry Denton afin de séduire les femmes.

Clifford mettait un faux accent et se faisait passer pour Terry lors d’appels téléphoniques avec des femmes qu’il voulait être seul dans son bureau du centre de Londres.

Sur la bande, Clifford a admis: « Il leur dirait ‘si j’étais vous, ce que je ferais, c’est qu’il se débrouille pendant qu’il est au téléphone et qu’on lui donne un *** ***.' »

Au cours du procès, ses victimes ont raconté comment Clifford se jetterait sur elles une fois qu’elles seraient dans son bureau de New Bond Street.

L’un a été agressé dans ses toilettes, un autre s’est enfui après l’avoir épinglée sur son canapé et il a tenté d’en faire faire un troisième à un acte sexuel après lui avoir dit de poser en sous-vêtements.

Son sens de l’invincibilité a joué un rôle dans sa chute, car sa bravade téméraire dans sa biographie a prouvé qu’il était un prédateur.

Clifford, cependant, a toujours dit à Angela et à d’autres journalistes qu’il était consterné par des pédophiles tels que Gary Glitter.

Angela dit: «Lors des orgies, il disait toujours, je veux juste que tout le monde soit heureux. Tant qu’ils sont majeurs.

«Il ne m’est pas venu à l’esprit qu’il faisait autre chose. Il n’y a jamais eu d’indice.

Mais Clifford a été reconnu coupable d’avoir forcé une fille de 15 ans à lui faire des actes sexuels à l’arrière de sa voiture.

L’ayant repérée alors qu’elle était en vacances en Espagne, il a dit à l’adolescente aux yeux écarquillés qu’il pourrait faire d’elle la prochaine Jodie Foster.

Dans le film Channel 4, parlant de manière anonyme, la femme raconte comment il l’a fait chanter pour des liaisons répétées en affirmant qu’un photographe caché dans les buissons les avait pris en photo ensemble.

Ce n’est que lorsque le jeune a dit à Clifford que ses agressions l’avaient rendue suicidaire, il a arrêté.

Trop craignant d’aller à la police, ces infractions sont restées secrètes jusqu’à ce que la police ouvre l’opération Yewtree pour enquêter sur les infractions sexuelles historiques.

L’opération a été lancée à la suite des révélations sur d’innombrables cas de toilettage impliquant le présentateur de télévision décédé Jimmy Savile.

Clifford ne s’est jamais excusé pour ses crimes avant sa mort en 2017, après s’être effondré lors du nettoyage de sa cellule de prison dans le Cambridgeshire.

Angela pense qu’il était inconscient du terrible tort qu’il a causé à ses amis, à sa famille et à des étrangers.

Elle explique: «Mon analyse de Max est qu’il y avait beaucoup d’armoires différentes où il met les choses. L’un n’interfère pas avec l’autre.

L’écrivain pense que Clifford n’a rien vu de mal à coucher avec d’autres femmes derrière le dos de la femme qu’il prétendait aimer.

Angela continue: «Il sentait qu’il était un mari aimant et attentionné, elle n’était intéressée à rejoindre aucune de ses activités sociales, elle ne connaissait pas ses orgies et n’était pas vraiment intéressée par son travail.

«Il avait cette vue étrange que c’était juste amusant.»

Mais elle est sûre qu’il n’aurait pas inclus sa tricherie dans son livre si sa femme était encore en vie.

Remarquablement, Clifford n’a pas lu le manuscrit d’Angela avant sa publication et à ce jour, elle n’est pas sûre qu’il l’ait jamais lu.

Elle dit: «Il avait le livre très fièrement sur l’étagère de son bureau. Il voulait la biographie parce que cela prouvait qu’il était arrivé.

Ce fils d’électricien qui avait quitté l’école sans diplôme avait été très fier du fait que les riches et les puissants le courtisaient.

Clifford conduisait une Rolls-Royce argentée avec une plaque d’immatriculation personnalisée qu’il aimait poser devant lors d’une interview par des chaînes d’information devant son domicile à Walton-upon-Thames.

Max Clifford coupable: comment s’est déroulée l’horrible affaire contre le gourou des relations publiques

Mais une fois que Clifford a été condamné, ses célèbres clients ont rapidement abandonné le publiciste.

Là où il était «arrivé», c’était la prison.

Max Clifford: Fall of a Tabloid King est sur Channel Four lundi à 21h.