Le public soutient une immigration plus élevée pour stimuler la croissance, insiste le ministre du Cabinet dans un contexte de scission

Le public soutient une immigration plus qualifiée si elle génère de la croissance économique, a insisté un allié de Liz Truss, au milieu d’une scission du Cabinet sur la question cruciale.

Nadhim Zahawi a appelé à des règles plus souples pour permettre à davantage d’ingénieurs de réaliser des projets d’infrastructure et a soutenu un nombre élevé d’étudiants internationaux – tous deux critiqués par Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur.

« Les étudiants internationaux sont un plus et vraiment positifs pour nos universités et nos communautés », a déclaré le ministre du Cabinet.

Le « chef de l’exploitation » autoproclamé du Premier ministre a ajouté : « Regardons le haut débit gigabit. Nous avons besoin de plus d’ingénieurs capables de fusionner la technologie actuelle pour fournir un haut débit gigabit.

“Si nous avons besoin de 200 ou 300 ingénieurs supplémentaires pour pouvoir le faire rapidement, je pense que les gens soutiendront cela.”

Les commentaires viennent après L’indépendant a révélé que le n ° 10 tentait de mettre à l’écart le ministre de l’Intérieur pour contrecarrer son hostilité à l’assouplissement des règles d’immigration – que Mme Truss considère comme vitale pour son plan de croissance.

Les chefs d’entreprise qui demandent plus de travailleurs étrangers pour combler les énormes pénuries de main-d’œuvre ont été exhortés à ignorer le ministère de l’Intérieur et à faire pression sur d’autres départements pour qu’ils « défendent leur cause ».

