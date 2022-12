Le public se prépare à des débrayages alors que les ministres sont accusés d’attitude “dangereuse” face aux grèves

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les ministres ont été accusés d’une attitude “dangereuse” envers les grèves alors que le pays se prépare à une vague de débrayages qui menacent de paralyser certaines parties de la Grande-Bretagne.

Des plans intensifiés pour appeler les militaires et les fonctionnaires seront discutés lors d’une réunion d’urgence de Cobra lundi. Une seconde aura lieu deux jours plus tard, moins de 24 heures avant le début d’une grève sans précédent des infirmières.

Mais quelques heures seulement après avoir averti que les patients seraient confrontés à des risques «importants», les ministres ont rejeté une offre des dirigeants infirmiers de suspendre l’action de jeudi en échange de pourparlers salariaux avec le secrétaire à la Santé.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a accusé les ministres d’une position “dangereuse” et “irresponsable” et a déclaré qu’ils avaient rejeté une proposition “trop ​​belle pour refuser”.

Alors que le gouvernement intensifie sa planification d’urgence, des membres des forces armées sont envoyés dans des hôpitaux à travers le pays pour se familiariser avec les véhicules avant les frappes d’ambulances prévues le 21 décembre.

Les ministres ont également confirmé que le personnel militaire et d’autres sont formés pour soutenir une gamme de services, y compris la force frontalière dans les aéroports et les ports, au milieu des craintes de la misère des voyages ce Noël.

Le ministre du Cabinet, Oliver Dowden, a déclaré que les syndicats avaient menacé de “perturber des millions de personnes qui travaillent dur” et les ont accusés de mettre en danger leurs moyens de subsistance “afin de faire passer leurs revendications salariales en tête de liste”.

Alors que le gouvernement ferait tout ce qu’il pouvait pour atténuer l’impact de l’action revendicative, les syndicats devaient “revenir autour de la table et annuler ces grèves dommageables”, a-t-il déclaré.

Il a également répété des affirmations controversées selon lesquelles les familles devraient payer 1 000 £ supplémentaires par an pour répondre aux «exigences syndicales», une figure que les partis d’opposition ont condamnée comme malhonnête.

M. Streeting a déclaré à Times Radio que l’attitude des ministres était “dangereuse”.

«Si seulement le gouvernement était disposé à parler et le fait qu’il n’accepte pas cette offre (des leaders infirmiers), je pense que c’est dangereux. Je pense que c’est irresponsable. Et je pense que cela ne sert qu’à souligner le fait que le gouvernement gâte pour une bagarre avec les syndicats.

Plus tôt, Pat Cullen, la secrétaire générale du Royal College of Nursing (RCN), a déclaré qu’elle était prête à suspendre la grève de jeudi si le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, acceptait de venir à la table et de discuter d’un accord. Elle a également suggéré qu’elle était flexible sur les demandes salariales.

Dans un geste rare, l’infirmier en chef d’une fiducie hospitalière à Bristol, le professeur Steven Hams, a également écrit une lettre ouverte à Rishi Sunak l’appelant à faciliter les négociations «urgentes» entre les infirmières et le secrétaire à la santé.

Alors que le service de santé se démène pour faire face aux conséquences potentielles du débrayage, Sir Stephen Powis, le directeur médical du NHS England, a averti que les grèves pourraient faire « dévier » les tentatives de réduction des listes d’attente, alors que le Royaume-Uni entre dans sa cinquième vague de Covid cette an.

La MRC a réclamé une augmentation de salaire de 5 % au-dessus de l’inflation, avertissant que les infirmières expérimentées sont 20 % moins bien loties en termes réels en raison d’une série de récompenses inférieures à l’inflation depuis 2010.

Le secrétaire aux Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que M. Barclay était “disposé à parler” à la MRC, mais que les négociations salariales relevaient de la responsabilité du NHS, pas du gouvernement.

Il a déclaré qu’il serait “mal” qu’un ministre du gouvernement soit impliqué dans des négociations salariales, affirmant que “cela saperait complètement le leadership du NHS”.

Il a également défendu la position du gouvernement en disant qu’il gardait la «politique» hors du service de santé.

M. Streeting a accusé les ministres d’avoir prévu de blâmer le personnel pour “une crise du NHS qui est carrément de leur faute”.

“Les gens blâmeront à juste titre le gouvernement et non les syndicats si ces grèves se poursuivent”, a-t-il déclaré. Sky News dimanche.

Mme Cullen a déclaré qu’il était “méprisable” que les infirmières britanniques soient les “moins payées d’Europe”.

« Les infirmières ne sont pas des gens cupides. Ils ne demandent pas une augmentation de salaire incroyable, ils demandent juste de pouvoir joindre les deux bouts », a-t-elle déclaré à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg programme.

Dimanche, les travailleurs de Royal Mail ont organisé une nouvelle grève dans une dispute de plus en plus amère sur les emplois, les salaires et les conditions.

Mardi, environ 40 000 membres du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) entameront une grève de 48 heures. Les passagers des trains ont été avertis de ne voyager qu’en cas d’absolue nécessité.

Dans le cadre de sa planification, le gouvernement a déclaré qu’il travaillait avec Network Rail et les entreprises de fret pour éviter les retards et garantir la priorité aux livraisons de charbon, d’acier et de déchets.

Le personnel des aéroports de Gatwick, Heathrow, Manchester, Birmingham et Cardiff fera grève pendant huit jours du 23 décembre au réveillon du Nouvel An.