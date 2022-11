Le public est invité au dîner de la Ligue navale Aurora le 15 novembre à Montgomery – Shaw Local

Le Conseil 247 de la Ligue navale Aurora organisera son dîner-rencontre mensuel en personne le mardi 15 novembre. Une réception aura lieu à 17 h, suivie d’une réunion à 17 h 30 et d’un dîner par la suite. La réunion se terminera à 20 h. Le public est le bienvenu; vous n’avez pas besoin d’être membre ou de faire une réservation pour y assister.

La réunion aura lieu dans la salle privée du Riverview Diner au 1420 Southeast River Road (Route 25) et Mill Street à Montgomery.

Le coût est de 25 $ tout compris si une entrée est commandée ou de 20 $ pour seulement la salade du dîner. L’entrée est gratuite pour ceux qui ne commandent pas de nourriture.

L’oratrice après le dîner est Jeanne Ives, ancienne représentante de l’État de l’Illinois et candidate au poste de gouverneur et au Congrès américain. Elle présentera “Wokeness-driven Weakness in our Military and Service Academies”.