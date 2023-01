Le public est invité à un atelier pour partager ses visions du centre-ville de Batavia – Shaw Local

La ville de Batavia demande aux résidents, aux entreprises et aux autres parties prenantes de partager leurs réflexions sur leurs visions du centre-ville de Batavia lors d’un atelier public à 18 heures le 25 janvier à la bibliothèque publique de Batavia.

Selon un communiqué de presse, les commentaires de l’atelier contribueront à éclairer le plan du centre-ville de Batavia, qui servira de modèle pour l’avenir du centre-ville de la ville.

“Nous organisons cet atelier pour présenter le processus de planification et obtenir des informations sur les questions qui, selon la communauté, devraient être traitées par le plan du centre-ville”, a déclaré Drew Rackow, agent de planification et de zonage de la ville de Batavia, dans le communiqué de presse. « C’est un élément clé de l’élaboration du plan.

Les participants doivent être prêts à travailler avec d’autres pour identifier les priorités, les problèmes et les opportunités de planification, ainsi que les projets et améliorations potentiels. Les participants travailleront en petits groupes sur un exercice de cartographie pour développer une vision pour l’avenir du centre-ville de Batavia. Un autre objectif est de parvenir à un consensus sur le caractère à long terme du centre-ville de Batavia, selon le communiqué.

La ville a embauché la société de conseil en planification professionnelle Houseal Lavigne pour étudier le centre-ville de Batavia et déterminer la meilleure direction de développement.

Un site web de projet, hla.fyi/DowntownBataviaa été lancé en septembre 2022, et le public a été invité à répondre à une enquête communautaire et à mettre en évidence les principaux problèmes et opportunités sur une carte.

“L’atelier de visualisation est une extension de l’enquête en ligne et offrira aux gens l’occasion de collaborer avec d’autres parties prenantes pour fournir des informations et des idées”, a déclaré Rackow.

L’atelier aura lieu de 18h à 20h dans la salle du fondateur de la bibliothèque publique de Batavia, 10 S. Batavia Ave.

Pour plus d’informations ou pour participer sans assister à l’atelier, visitez hla.fyi/DowntownBatavia.