Le public est invité à souligner le premier anniversaire du décès d’un pompier de Sterling dans l’exercice de ses fonctions – Shaw Local

STERLING – Samedi est le premier anniversaire du jour où le premier pompier de Sterling dans les 150 ans d’histoire du département est décédé dans l’exercice de ses fonctions.

Garrett Ramos avait 38 ans, avec une femme et deux petites filles, lorsqu’il est tombé à travers le sol d’une maison en feu à Rock Falls le 4 décembre, où il est décédé.

Ramos était capitaine ; il a été promu lieutenant à titre posthume.

La messe sera célébrée à 7 h le samedi à l’église catholique St. Mary’s, 600 Ave. B, et à 8 h 30 à l’église catholique Sacred Heart, 2224 Ave. J.

À 11 h 45, il y aura un toast et une procession quittant le cimetière Calvary, qui se trouve au coin des routes East LeFevre et Freeport.

Il se dirigera vers le nord sur Freeport, puis tournera vers l’ouest sur Lynn Boulevard, où il passera devant la sous-station du service d’incendie de Sterling à Lynn et 16th Street. Il continuera vers l’ouest jusqu’à Locust Street, où il tournera vers le sud jusqu’à ce qu’il atteigne le centre-ville, où il se dirigera vers l’ouest sur West Fifth Street, en passant devant la caserne de pompiers principale.

La procession sera suivie à midi au Factory Pub-N-Grub, au 103 W. Third St, où tous sont invités à regarder les Bears jouer contre les Packers et à partager des histoires sur Ramos.

Ramos est mort en combattant un incendie sur Ridge Road lorsqu’il est tombé dans un sous-sol dont le commandement des incendies ne savait pas à l’époque qu’il s’y trouvait.

Le membre de son équipe n’était pas avec lui, son mayday n’a pas été reconnu et il n’a pas été retrouvé avant que son réservoir ne soit à court d’air, des violations pour lesquelles son département et le service d’incendie de Rock Falls, et les deux villes ont été condamnés à une amende combinée de 36 000 $.

Le 12 septembre, l’Occupational Safety and Health Administration a rendu public son rapport d’incident final décrivant les erreurs commises lors de l’incendie.

Shaw Local News Network a obtenu le rapport initial en avril et a rendu compte de ses conclusions.

Les amendes ont été imposées à Sterling et à Rock Falls pour des “défaillances” dans les politiques et procédures de chaque département qui ont contribué à la mort de Ramos par “asphyxie causée par l’inhalation de produits de combustion due à un incendie de structure”, indique le rapport.