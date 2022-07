Le public est invité à la réunion du 5e quartier de DeKalb le 3 août – Shaw Local

DeKALB – Les résidents de la région de DeKalb sont invités à rencontrer leur conseiller municipal du 5e quartier, Scott McAdams, en août pour discuter des événements communautaires, répondre aux préoccupations et partager des idées de sujets.

McAdams organisera une réunion de 19 h à 20 h 30 le mercredi 3 août au Cornerstone DeKalb Building, 124 E. Lincoln Highway, DeKalb.

La rencontre aura lieu en personne seulement. Les participants sont invités à enregistrer et/ou à diffuser en direct la réunion.

McAdams discutera des préoccupations, des problèmes et des opportunités au sein de DeKalb, en particulier en ce qui concerne l’application de la circulation et du stationnement, ainsi que la reconfiguration de l’autoroute Lincoln.

L’ingénieur municipal Zac Gill et le chef de la police David Byrd seront également présents. Les sujets de discussion soumis avant la réunion seront présentés et les commentaires sur les sujets seront partagés lorsque cela sera possible.

Envoyez les sujets de discussion par e-mail à [email protected]