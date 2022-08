Le public donne son avis sur le projet du Centre communautaire Mont-Boucherie

Les programmes artistiques et culturels, les programmes de conditionnement physique et de loisirs et les événements communautaires figurent parmi les principales priorités du projet de restauration du centre communautaire de Mount Boucherie (MBCC).

Telles sont les conclusions d’un rapport d’engagement public présenté au conseil de West Kelowna mardi 23 août. Les futures priorités d’expansion comprennent un gymnase, des salles polyvalentes, un centre de conditionnement physique et une piste de marche.

Au cours des réunions des intervenants, les principaux ajouts d’espace suggérés étaient un gymnase et un espace polyvalent pour les activités de jeu et de conditionnement physique. Ces espaces sont recommandés pour la planification future à long terme du site si une expansion devait être envisagée à l’avenir.

La phase de consultation s’est déroulée du 20 avril au 27 juin et le projet est maintenant en phase de conception. Le concept et la conception finale auront lieu à l’automne, et les résultats partagés avec le conseil et la communauté.

Le MBCC a été transformé en hôtel de ville temporaire en 2009. En 2023, la construction d’un nouvel hôtel de ville et d’une bibliothèque devrait être achevée, et l’installation existante sera restaurée en centre communautaire.

Une journée portes ouvertes et des possibilités d’entrée seront mises à disposition par la ville. Le budget de 700 000 $, qui provient des réserves, demeure inchangé.

Conseil municipalVille de West KelownaLoisirs