Le public devrait réduire sa consommation d’énergie, déclare le chancelier dans le revirement du gouvernement

Le chancelier Nadhim Zahawi a déclaré que le public devrait réduire sa consommation d’énergie, alors que le gouvernement revoit sa consommation de gaz et d’électricité pendant la crise énergétique croissante.

Le numéro 10 avait déclaré plus tôt cette semaine que les gens devraient continuer à utiliser autant de gaz et d’électricité qu’ils le souhaitent car il n’y avait aucun risque de pannes d’électricité hivernales.

Le porte-parole de Boris Johnson a insisté sur le fait que les Britanniques n’avaient pas besoin de prendre de telles mesures car, contrairement à la plupart des pays de l’UE, le Royaume-Uni ne dépend pas des importations de gaz russe.

Mais Zahawi, pointant du doigt la Russie coupant l’approvisionnement en gaz des pays européens, a déclaré vendredi : “La réalité est que nous devrions tous regarder notre consommation d’énergie”.

Il a ajouté : « C’est une période difficile. Il y a la guerre sur notre continent. Très peu de gens anticipaient la guerre. Les guerres se produisent dans des endroits éloignés. Il est maintenant ici avec nous. Il faut rester résilient. »

D’anciens conseillers du gouvernement avaient précédemment exhorté le gouvernement à copier l’UE en informant le public de la nécessité de réduire la demande pour éviter une pénurie d’approvisionnement – ​​ainsi qu’en aidant à réduire la flambée de leurs factures de carburant.

L’intervention de Zahawi intervient alors que les experts avertissent qu’il existe un risque de pannes hivernales, en particulier si des problèmes en Norvège et en France réduisent leurs exportations vers le Royaume-Uni.

Adam Bell, l’ancien chef de la stratégie énergétique du gouvernement, a prédit une probabilité de 10 % de plusieurs jours cet hiver lorsque « pendant un court nombre d’heures, certains consommateurs domestiques perdront de l’électricité ».

Les pannes d’électricité font partie du “pire scénario” du plan d’urgence du gouvernement, selon des rapports plus tôt ce mois-ci qui ont averti que des mesures d’urgence pourraient être déclenchées d’ici janvier.

La Grande-Bretagne n’a importé aucun carburant de Russie pour la toute première fois jamais enregistrée en juin, selon les chiffres officiels, après que le gouvernement a progressivement acheté des combustibles fossiles au pays de Vladimir Poutine à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Pendant ce temps, Ofgem a confirmé vendredi une augmentation stupéfiante de 80% du plafond des prix de l’énergie, faisant passer les factures d’énergie annuelles d’un ménage moyen de 1 971 £ à 3 549 £ à partir d’octobre.

Les dirigeants d’organisations caritatives, Ofgem et Energy UK – l’organisme représentant les grandes entreprises énergétiques – ont tous déclaré que le gouvernement “intervenait” et offrait un soutien financier supplémentaire pour aider les plus vulnérables à passer l’hiver.

Zahawi a déclaré qu’il ne pouvait s’engager à aucune aide supplémentaire sur les factures d’énergie – affirmant qu’il ne pouvait que “développer des options” pour Liz Truss ou Rishi Sunak, selon qui deviendra Premier ministre au début du mois prochain.

Truss, qui reste le grand favori pour remporter le concours conservateur, s’est engagé vendredi à fournir un “soutien immédiat” – mais ne s’est pas encore engagé à effectuer des paiements directs supplémentaires.

Le chancelier a déclaré que “l’aide arrive” – affirmant qu’il préférerait un soutien “ciblé” aux plus pauvres à partir du prochain Premier ministre – car il a admis que le programme de soutien actuel ne couvrirait pas les énormes augmentations à partir du 1er octobre.

Zahawi a déclaré : « Nous savons que cela ne suffit pas. Nous devons faire plus … nous travaillons sur ces options pour les ménages et pour les entreprises pour que le nouveau Premier ministre le 5 septembre prenne ces décisions.

Les diffuseurs lui ont dit qu’il était “intolérable” de “laisser les gens dans l’ignorance”. Zahawi a répondu : « On dirait que nous n’agissons pas là-dessus… Nous devons nous assurer qu’il y a plus de soutien. Ma préférence est qu’il soit ciblé.

Écrire dans le Courrier quotidien Vendredi, le favori de la direction conservatrice, Truss, a promis une “action décisive” pour fournir un “soutien immédiat” sur les factures d’énergie dans un changement de cap apparent.

Mais Truss a ensuite réitéré ses promesses de réduire les impôts, notamment en inversant la hausse de l’assurance nationale et en réduisant les prélèvements verts sur les factures d’énergie – sans s’engager à aucun paiement direct supplémentaire.

La favorite du concours conservateur a fait valoir qu’il n’était pas “juste” d’annoncer le plan complet avant la fin du concours ou qu’elle a vu toutes les analyses en cours de préparation à Whitehall.

Energy UK et Ofgem ont déclaré que Truss ou Sunak devraient “intervenir” et “agir davantage” pour soutenir les ménages en difficulté.

Adam Scorer, directeur général de National Energy Action (NEA), a déclaré que 8,9 ménages étaient confrontés à la précarité énergétique à partir d’octobre, affirmant qu’un engagement à un soutien supplémentaire était nécessaire maintenant.

« C’est au gouvernement d’intervenir et d’empêcher qu’une crise du coût de la vie ne devienne une crise du coût de la vie », a-t-il déclaré à Sky News – avertissant que les plus pauvres « faisaient face à Armageddon pendant l’hiver ».

L’expert en économies d’argent, Martin Lewis, a également averti que des personnes mourraient cet hiver alors que le plafond des prix de l’énergie devrait monter en flèche de 80% en octobre.

“Permettez-moi d’être clair,” pessimiste “ou non”, a-t-il tweeté. “Plus d’aide est désespérément nécessaire pour les plus pauvres ou des gens mourront cet hiver en raison du caractère inabordable d’une hausse de 80% du plafond des prix de l’énergie jusqu’à présent.”