Le public chante “Breonna Taylor” pendant le discours de Daniel Cameron

Dans l’épisode d’aujourd’hui de Personne ne vient te voir, Daniel, le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, n’a pas pu dire un mot lors d’un récent discours parce que les gens dans l’auditoire ne voulaient parler que d’une seule personne; Breonna Taylor.

Selon le Lexington Herald-LedgerCameron s’exprimait lors du 142e pique-nique annuel organisé par l’église catholique St. Jerome, et sacrément près du discours, les membres du public scandaient le nom de Taylor si fort que vous pouviez à peine entendre ce que le procureur général et le président de Sunken Place HOA disaient même. (Pas que nous nous soucions.)

Cameron n’aurait jamais mentionné le meurtre de Breonna dans son discours, mais il a promis aux forces de l’ordre qu’il “vous soutiendrait toujours et nous soutiendrons toujours le bleu”. (Je ne peux pas confirmer s’il portait son chaussures en daim bleu en faisant des claquettes ou pas—mais il était. Il était définitivement.)

Tout cela est survenu quelques jours après que le FBI a finalement arrêté certains des officiers et anciens officiers liés au raid bâclé qui a coûté la vie à Breonna. Les arrestations ont inspiré un nouvel examen minutieux de Cameron et de son travail terne alors qu’il était procureur spécial dans l’affaire Taylor, car tout ce qu’il a trouvé à faire était d’accuser l’ancien détective Brett Hankison d’avoir mis en danger les voisins de Taylor en tirant sauvagement dans son immeuble. (Une autre façon de dire que c’est—Hankinson a essentiellement été accusé de disparu Breona.)

C’est probablement pourquoi même lorsque Cameron est descendu de la scène, les gens dans la foule pouvaient encore être entendus scandant le nom de Taylor.

Bien sûr, Cameron a soutenu que les récentes arrestations fédérales n’avaient rien à voir avec lui ou ses manières de lèche-bottes. (J’aurais peut-être ajouté cette dernière partie.)

“Aujourd’hui, le ministère de la Justice du président Biden a porté des accusations de droits civils fédéraux contre quatre personnes en relation avec la mort de Mme Breonna Taylor”, a déclaré Cameron dans un communiqué, selon WLK. “Comme dans toutes les poursuites, notre bureau soutient l’administration impartiale de la justice, mais il est important que les gens ne confondent pas ce qui s’est passé aujourd’hui avec l’enquête de droit de l’État entreprise par notre bureau. Notre tâche principale était d’enquêter pour savoir si les agents qui ont exécuté le mandat de perquisition étaient pénalement responsables de la mort de Mme Taylor en vertu de la loi de l’État. “À la fin de notre enquête, nos procureurs ont soumis les informations à un grand jury d’État, ce qui a finalement abouti à des accusations criminelles portées contre M. Brett Hankison pour mise en danger gratuite. « Je suis fier du travail de nos enquêteurs et procureurs. Cette affaire et la mort de Mme Taylor ont attiré l’attention nationale. Partout au pays, des gens ont pleuré, et il n’y a pas une personne à qui j’ai parlé dans nos 120 comtés qui ne soit pas attristée par sa perte. Il y a ceux, cependant, qui veulent profiter de ce moment pour diviser les Kentuckiens, déformer les faits de l’enquête de l’État et largement contester le caractère de notre communauté d’application de la loi. « Je ne participerai pas à ce genre de rancœur. Ce n’est pas productif. Au lieu de cela, je continuerai à parler avec l’amour et le respect qui correspondent à nos valeurs en tant que Kentuckiens.

Riiiiight– nous croyons vraiment que Cameron a parlé à des gens dans 120 comtés du Kentucky et n’a pas rencontré une seule personne qui était au mieux indifférente au sujet du meurtre de Breonna Taylor. Il était définitivement en train de se promener dans le Kentucky en parlant aux Kentuckiens de sa mort aux mains des mêmes flics qu’il s’engage constamment à protéger.

L’homme ne peut littéralement pas du tout parler de Breonna sans être sûr de protéger les petits sentiments bleus des policiers. Mais bien sûr, nous pensons qu’il faisait de son mieux lorsqu’il était au siège du parquet et que son objectif était la justice et non une résolution qui avait le moins d’impact négatif sur l’application des lois.

Sérieusement, je ne serais pas en colère si quelqu’un suivait Cameron dans les rues en scandant “Breonna Taylor” tout en faisant sonner une cloche comme la “honte” dame de Jeu des trônes.

Nous voulons justice pour Breonna, not un larbin “Back the blue” qui ne s’en soucie pas vraiment.