Un sondage a montré que moins d’Américains sont favorables à la punition de Moscou par rapport à la crise ukrainienne et à l’envoi d’armes à Kiev

Le soutien public américain à la politique du président Joe Biden consistant à sanctionner la Russie à propos de la crise ukrainienne et à envoyer des milliards de dollars d’aide militaire à Kiev diminue alors que le conflit sanglant se prolonge dans son 16e mois, a révélé un nouveau sondage.

Réalisé par la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago et le chercheur NORC, le sondage a été publié mercredi et a révélé que 58% des Américains soutiennent l’imposition de sanctions économiques contre la Russie, contre 71% il y a un an. Seuls 50 % des adultes américains sont toujours favorables à l’envoi d’armes en Ukraine, contre 61 % en mai 2022.

Les résultats interviennent alors que le public doute de plus en plus que l’Ukraine puisse gagner le conflit et craint que la crise ne dégénère en une guerre directe entre les États-Unis et la Russie. Les législateurs républicains, dont les sénateurs Rand Paul et Mike Lee, ont qualifié le conflit de « guerre par procuration » et s’est engagé à voter contre tout programme d’aide supplémentaire jusqu’à ce que Biden propose une stratégie diplomatique claire pour mettre fin aux combats.















Un sondage réalisé en février par Rasmussen Reports a montré que seuls 21 % des Américains pensent que l’Ukraine peut l’emporter sur la Russie, contre 32 % deux mois plus tôt. Seuls 26 % des adultes américains pensent que leur gouvernement devrait jouer un rôle « rôle majeur » dans la crise, contre 40% en mars 2022, selon le sondage de l’Université de Chicago-NORC.

Washington a alloué 113 milliards de dollars d’aide militaire et économique à Kiev, dont plus de 37 milliards de dollars d’armements déjà fournis. Pendant ce temps, Biden a mené une campagne internationale de sanctions contre Moscou, cherchant à isoler et à écraser l’économie russe.

Cependant, les sanctions n’ont pas réussi à couper les exportations énergétiques russes et ont contribué à des taux d’inflation historiquement élevés dans les pays occidentaux. L’excédent du compte courant de la Russie a doublé pour atteindre un record de 227 milliards de dollars l’an dernier.

Le nouveau sondage a révélé que 36% des Américains pensent que la Russie et l’Ukraine ont commis des crimes de guerre pendant le conflit, tandis que 54% pensent que Moscou est la seule coupable. Sept adultes américains sur dix disent que les actions de la Russie sont un « tentative injustifiée de gagner du territoire. »

EN SAVOIR PLUS:

La Maison Blanche « trouve » 3 milliards de dollars supplémentaires pour l’aide à l’Ukraine

Bien que 77% des adultes américains aient une opinion défavorable du président russe Vladimir Poutine, seulement 17% ont le même sentiment à propos du peuple russe, selon l’étude de l’Université de Chicago-NORC. La moitié des Américains ont une opinion favorable du peuple russe. Seuls 10% des répondants au sondage ont déclaré qu’ils seraient mal à l’aise d’être amis avec une personne russe.