Elon Musk a critiqué les opérations de sauvetage de migrants financées par l’Allemagne en Méditerranée, les qualifiant d’« invasion » de l’Italie.

Musk a partagé un message appelant à la victoire du parti d’extrême droite AfD une semaine avant les élections régionales.

Berlin est en conflit avec l’Italie au sujet des opérations maritimes des ONG, la Première ministre italienne Giorgia Meloni exigeant que les navires caritatifs débarquent les migrants secourus dans leur propre pays.

Le milliardaire Elon Musk s’est lancé samedi dans la politique allemande au moment d’un débat houleux sur l’immigration en Europe, affirmant que les opérations de sauvetage de migrants financées par Berlin en Méditerranée pourraient être considérées comme une « invasion » de l’Italie.

Musk, né en Afrique du Sud, de nationalité canadienne et vivant aux États-Unis, a partagé un message appelant à une victoire du parti d’extrême droite AfD une semaine avant les élections régionales dans deux grands États allemands.

Face à la riposte du ministère allemand des Affaires étrangères, il a intensifié ses critiques, affirmant que « si un gouvernement dans une démocratie va à l’encontre de la volonté du peuple, il doit être rejeté ».

Berlin est en conflit avec l’Italie au sujet des opérations maritimes des ONG, la Première ministre italienne Giorgia Meloni exigeant vendredi que les navires caritatifs débarquent les migrants secourus dans leur propre pays.

Musk a partagé un message sur X rédigé par un utilisateur identifié comme « Radio Genoa » qui a fustigé les opérations des ONG allemandes en Méditerranée et a exprimé l’espoir que « l’AfD remporte les élections pour arrêter ce suicide européen ».

À la question de Musk de savoir si « le public allemand en est conscient », le ministère allemand des Affaires étrangères a répondu sèchement : « Oui. Et cela s’appelle sauver des vies ».

La réponse du ministère des Affaires étrangères a incité le patron du réseau social à durcir ses critiques, écrivant dans un autre article samedi matin : « Franchement, je doute qu’une majorité de l’opinion publique allemande soutienne cela.

« Avez-vous organisé un sondage ? C’est sûrement une violation de la souveraineté de l’Italie que l’Allemagne transporte un grand nombre d’immigrants illégaux vers le sol italien ? Cela donne un air d’invasion », a ajouté Musk.

‘Stupéfaction’

Meloni a récemment écrit une lettre de plainte au chancelier allemand Olaf Scholz pour exprimer sa « stupéfaction » concernant le financement par Berlin d’associations caritatives aidant les migrants irréguliers dans son pays.

Interrogé sur cette lettre, Berlin a confirmé qu’il accordait entre 400 000 euros et 800 000 euros chacun à deux projets relatifs aux migrants.

Les projets concernaient « le soutien à terre en Italie des personnes secourues en mer et un projet d’ONG pour les opérations de sauvetage en mer ».

Lors d’une conférence de presse cette semaine à l’issue de ses entretiens avec son homologue italien, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a défendu le soutien de Berlin aux missions de sauvetage.

Dit-elle:

Les sauveteurs en mer volontaires ont une mission de sauvetage en Méditerranée.

« Ils sont déterminés à lutter avec humanité contre les morts en Méditerranée, précisément parce que le service européen commun de sauvetage en mer Mare Nostrum n’existe plus », a-t-elle ajouté, faisant référence à l’opération d’un an du gouvernement italien qui a permis de secourir plus de 100 000 migrants avant de se terminer en 2014.

Plus de 130 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l’année, soit près du double du nombre de l’année dernière, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

En Allemagne également, le nombre de nouveaux arrivants a fortement augmenté, ce qui a incité Berlin à annoncer mercredi qu’il renforcerait la surveillance de ses frontières avec la Pologne et la République tchèque, afin de lutter contre les passeurs.

A l’approche des élections régionales du 8 octobre dans les Länder de Bavière et de Hesse, l’immigration apparaît également comme un sujet clé, les Bavarois le citant comme le sujet le plus important dans un dernier sondage.

Scholz a reconnu dans une interview au groupe de presse Redaktionsnetzwerk Deutschland que le nombre de demandeurs d’asile est « actuellement trop élevé ».

Son gouvernement est « tout à fait d’accord sur le fait que la migration irrégulière dans l’Union européenne doit être stoppée », a-t-il déclaré dans l’interview publiée jeudi.

« Cela ne peut se faire qu’ensemble et avec solidarité », a déclaré le chancelier, soulignant qu’il soutenait l’action visant à protéger les frontières de l’UE.