« Le public aime fermer sa bouche »

Sunny Deol a déclaré sur The Kapil Sharma Show que l’industrie cinématographique était contre Gadar et que les distributeurs ne voulaient pas acheter le film.

Sunny Deol et Ameesha Patel sont tous prêts pour la sortie de leur prochain film Gadar 2, qui est la suite de leur film à succès de 2001 Gadar- Ek Prem Katha. Le film original était l’un des films indiens les plus rentables à l’époque, avec plus de 100 crores de roupies lors de sa sortie en 2001. Cependant, Sunny a récemment révélé que la sortie n’était pas vraiment fluide.

Récemment, lorsque Sunny et Ameesha sont apparus dans le dernier épisode de The Kapil Sharma Show, Sunny Deol est arrivé en tant que son personnage Tara Singh. Au cours de l’épisode, Sunny a fait une déclaration choquante sur la réaction initiale de l’industrie cinématographique au film.

Lorsque l’acteur a été interrogé par l’hôte Kapil Sharma sur le sentiment et les émotions qu’il avait avant la sortie du film, Sunny a répondu en punjabi : « Il y a de l’excitation mais aussi de la nervosité. Lorsque le film est sorti, tout le monde dans l’industrie… (fait signe du pouce vers le bas). Mais la façon dont le public l’a relevé, tout le monde a basculé.

Sunny a ajouté : « Jab Gadar – Ek Prem Katha lagi, tab humein nahin pata tha ki yeh film gadar machayegi (Quand Gadar- Ek Prem Katha est sorti, nous ne pensions pas que ce film fasse sensation). Les gens avaient l’habitude de dire, ‘ Yeh Punjabi film hai. Isse Hindi mein dub karo ‘(C’est un film punjabi, doublez-le en hindi). Certains distributeurs ont dit : « Main toh nahin kharidunga yeh film » (je n’achèterai pas ce film). Nous avons donc rencontré beaucoup de problèmes. Lekin janta ko film itni pasand aayi ki unhone sab ka munh bandh karwa diya ! Unhone hi humein himmat di hai ki hum part 2 banayein, (mais le public a tellement aimé que tout le monde a été fermé et ils nous ont donné la motivation pour faire la partie 2 du film) », a-t-il déclaré.

Gadar 2 ramène le casting original de Sunny et Ameesha Patel, ainsi que Utkarsh Sharma, qui a joué leur fils. La suite a également été réalisée par Anil Sharma. Alors que la première partie racontait l’histoire d’amour transfrontalière de Tara et Sakeena autour de la Partition, Gadar 2 se déroule autour de la guerre indo-pakistanaise de 1971. Il raconte l’histoire de la façon dont Tara Singh de Sunny retourne au Pakistan pour ramener son fils, Charanjeet (Utkarsh Sharma) à la maison. Gadar 2 devrait sortir en salles le 11 août.