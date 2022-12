Le pub s’en prend à un client en colère après une critique cinglante dénonçant un dîner rôti “sec” – mais où ont-ils raison ?

Un PUB a impitoyablement riposté à la critique cinglante d’une étoile d’un client en colère sur son dîner rôti.

Le New Inn, à Ealing, dans l’ouest de Londres, a été classé parmi les meilleurs de la capitale et a reçu 4,5 étoiles sur TripAdvisor, mais un client est reparti moins satisfait.

Le directeur du pub a riposté à la critique négative et a défendu son dîner rôti Crédit : Instagram

Le critique furieux a écrit: “Je suis allé pour la dernière fois pour un rôti du dimanche dans ce pub il y a de nombreuses années et je me souviens à quel point j’ai apprécié le repas.

“J’ai été déçu quand je suis arrivé là-bas qu’il n’y ait plus de rôtisserie, où auparavant on pouvait être servi avec une généreuse portion de diverses viandes et légumes rôtis.”

Ils ont expliqué qu’ils pouvaient “comprendre” cela car la pandémie “a fait disparaître tout cela” mais ont continué à claquer le pub.

Ils ont fait rage: “Cependant, ce qui était inacceptable, c’était le poulet sec et sans goût, la sauce aqueuse et le chou au lieu d’un légume vert décent (comme le brocoli) avec lequel on nous a servi.

“C’était un cadeau d’anniversaire pour un ami et ce fut une expérience décevante pour nous deux.”

Le client bouillonnant s’est également plaint de la qualité du service, affirmant que la serveuse “n’avait pas pris la peine” de demander comment était le repas.

Ils ont ajouté qu’ils ne reviendraient pas dans les affaires mais que c’était “dommage” car le pub lui-même est “charmant”.

Le directeur du New Inn s’est adressé à TripAdvisor avec une réponse sévère aux commentaires négatifs.

Ils ont fulminé : “Toujours une idée pour nous faire savoir s’il y a un problème à ce moment-là, nous pouvons alors chercher à rectifier le problème.

“Nous cherchons à offrir la meilleure expérience possible à nos clients, il est regrettable que vous ne nous l’ayez pas dit à l’époque car je suis convaincu que mon équipe dévouée aurait fait tout son possible pour vous aider.”

Ils ont ajouté que le pub, qui a remporté un TripAdvisor Travellers ‘Choice Award cette année, n’avait pas servi de grillades depuis plusieurs années, mais que l’équipe était “fière” du menu actuel, en énumérant tous les différents composants qu’ils munir d’un rôti.

Le manager a poursuivi: “Nous avons la chance d’être complets le dimanche avec une liste d’attente supplémentaire en place, si confiants que nous faisons quelque chose de bien dans le secteur.

“Nous espérons vous accueillir à nouveau au New Inn à l’avenir, sans aucun doute le pub continuera d’évoluer et de s’améliorer et peut-être jugerez-vous bon de nous attribuer quelques étoiles supplémentaires conformément à nos normes élevées habituelles lors de votre prochain visite.”

La direction a également répondu à d’autres critiques négatives se plaignant de l’absence de rôtisserie, qu’elle a déclaré ne pas avoir servie depuis 2019.

Ils proposent cependant un trio de viandes rôties pour 22 £, tandis que chaque rôti de viande individuel coûte moins de 20 £.

Le pub sert également un légume Wellington pour 17 £, leur option la moins chère.