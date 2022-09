Le “pub le plus fabuleux” de Grande-Bretagne a du mal à embaucher quelqu’un pour le diriger en raison de ses règles de bar “ridicules”.

Les candidats potentiels pour diriger le Sir Gawain et le Green Knight au Pays de Galles ont été rebutés par les réglementations strictes du boozer.

Le «pub préféré» de Grande-Bretagne a du mal à embaucher quelqu’un pour le gérer en raison de ses règles de bar «ridicules». Crédit : Google

Le pub a rouvert pendant une courte période après le premier verrouillage de Covid en 2020, mais est actuellement verrouillé et sa page Facebook a été supprimée.

Mais les clients qui gardent de bons souvenirs du pub craignent que sa philosophie ait “effrayé” les managers potentiels.

Bien que monnaie courante chez les autres buveurs, les téléphones portables, la musique et les téléviseurs sont interdits dans le pub très apprécié qui est une ancienne ferme.

Dans ce qui est sûrement impossible à faire respecter, jurer est également strictement interdit, selon NorthWales Live.

Même les jeux de fléchettes sont absents tandis que toutes les bières, mixeurs et chips sont des marques propres vendues par le propriétaire du pub Samuel Smiths.

Grâce à ces règles draconiennes, le pub cherche maintenant désespérément à embaucher du nouveau personnel.

Une annonce placée sur le bâtiment – ​​et sur la plate-forme en ligne Gumtree – invite désormais les candidatures pour un « couple de gestion de pub commun vivant ».

Les candidatures retenues recevront un salaire, estimé à environ 20 000 £, et un appartement.

Tous les loyers et factures de services publics seront également payés par la brasserie – une véritable incitation pendant la crise du coût de la vie.

Sur Facebook, plusieurs personnes ont affirmé avoir regardé le rôle avant d’être rebutées par les termes et conditions “archaïques”.

Une femme locale a parlé de sa candidature et a déclaré que le pub “doit s’éclaircir”.

Elle a écrit: «J’ai postulé pour ce pub. Les règles de fonctionnement sont ridicules – pas de jurons, pas de musique ou de télévision, pas de téléphones portables autorisés à l’intérieur et pas d’enfants du tout.

“La brasserie a besoin de s’éclaircir un peu, les pubs comme celui-ci ne fonctionnent plus.”

Un autre candidat potentiel, également découragé par l’approche de la brasserie, a déclaré: «Ce n’est certainement pas pour nous, ce qui est dommage car cela pourrait être un si bon pub communautaire avec une atmosphère agréable.

“Mais nous ne voulons pas courir quelque part avec les règles auxquelles ils essaient de se conformer, c’est ridicule de nos jours.”

Toute personne intéressée à prendre en charge le pub a jusqu’au 27 septembre pour postuler.

Les clients ont été déconcertés par les règles excentriques du pub au fil des ans.

Partageant ses expériences, l’une d’entre elles a déclaré : « Nous étions au pub il y a quelques années… six d’entre nous, toute la famille, le soir du Nouvel An. Un téléphone est sorti pour prendre une photo rapide et nous avons été rôtis pour cela.

“Il n’y avait personne d’autre là-bas. Nous sommes partis à peu près là-bas et puis … je ne veux pas d’un pub avec des règles draconiennes.”

Mais malgré la loi et l’ordre stricts du boozer, il a d’excellentes critiques.

Pour beaucoup de gens, l’absence de téléphones portables et de musique est un retour à des valeurs démodées

« Si vous recherchez de la bonne bière, de bonnes plaisanteries et une fabuleuse atmosphère détendue, vous ne vous améliorerez pas localement », a déclaré un parieur.

“Un vrai pub communautaire, avec un coeur en or.”