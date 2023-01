Le pub gastronomique Whiskey Bend ouvrira ses portes au centre-ville de St. Charles – Shaw Local

L’ouverture du pub gastronomique Whiskey Bend au centre-ville Saint-Charles est juste autour du virage.

Whisky Bend, qui se trouve dans l’espace qui abritait autrefois le Pub 222 au 222 W. Main St., organisera une ouverture en douceur pour la famille et les amis mardi et mercredi et ouvrira au grand public à 11 heures vendredi. Le nom Whiskey Bend a une référence historique car l’intersection des rues Main et Third au centre-ville de St. Charles était connue sous le nom de Whiskey Bend.

En juin 1896, le système de tramway qui reliait Saint-Charles, Genève, Batavia, Aurora et Elgin a commencé à offrir des services aux citoyens locaux. Les chariots tournaient vers le sud sur la troisième rue pour se rendre à Genève et les conducteurs laissaient les passagers descendre pour prendre un verre rapide pour se réchauffer pendant les mois d’hiver.

Colm Headley, qui a plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de la restauration et qui était auparavant impliqué dans la gestion du McNally’s Pub et de la Beehive Tavern and Grille au centre-ville de St. Charles, fait partie du groupe qui exploitera Whiskey Bend. Le même groupe a repris la propriété de The Office au 201 E. Main St. au centre-ville de St. Charles.

“J’ai travaillé pour Colm en Irlande, puis il a ouvert McNally’s et ils m’ont amené ici pour travailler avec lui”, a déclaré Simon Kearney, directeur de Whiskey Bend et The Office.

Fidèle à son nom, Whiskey Bend propose une grande variété de produits à base de whisky.

“Nous allons faire environ 120 bourbons et seigles différents, principalement des bourbons et des seigles américains, mais nous en avons également du reste du monde, y compris des whiskies irlandais et des whiskies écossais”, a déclaré Kearney. « Je ne pense pas que quelqu’un d’autre en ville ait cette sélection. C’est ce qui va nous démarquer des autres endroits.

Whiskey Bend vendra également de la bière pression et en bouteille, notamment des bières de Two Brothers, Obscurity Brewing à Elburn et Crystal Lake Brewing.

Une autre chose qui distingue Whiskey Bend est son menu.

“Ce n’est pas le genre d’endroit typique pour les ailes et les hamburgers”, a déclaré Kearney.

Son menu comprend des hors-d’œuvre comme des gâteaux de risotto frits et de la poutine du sud et des spécialités maison comme les moules cuites à la vapeur de la Nouvelle-Angleterre et les raviolis à la ricotta.

“C’est quelque chose que vous ne trouvez nulle part ailleurs, vraiment”, a déclaré Kearney.

Bien que Whiskey Bend vende également des tacos, c’est avec une touche. Les tacos sont des tacos coréens à la poitrine de porc.

Tout est fait à partir de zéro.

“Tout est frais et fait maison”, a déclaré Kearney.

Le chef cuisinier Scott Nickell travaillait auparavant au restaurant Preservation à Genève.

“J’ai hâte de faire connaître le nom de cet endroit à la population locale”, a-t-il déclaré.

Le menu du restaurant évoluera et changera avec le temps, a déclaré Nickell.

“Nous allons certainement faire des choses différentes, des soupes différentes, des salades différentes et des entrées différentes”, a-t-il déclaré. « Cela peut être saisonnier et cela peut être mensuel. Nous allons voir comment tout se passe. Je suis surexcité. Je vais vraiment apprendre pendant les premiers mois ce que veut St. Charles.

Plus tard ce mois-ci, Whiskey Bend prévoit d’être ouvert pour le brunch de 10 h à 14 h les samedis et dimanches. Le restaurant peut accueillir environ 120 personnes.

Whiskey Bend dispose également d’un patio extérieur avec un bar complet et une scène pour la musique live.

“Nous aurons également des radiateurs là-bas pour quand il fera trop froid”, a-t-il déclaré.

Pour ceux qui recherchent une opportunité d’emploi, Whiskey Bend et The Office embauchent actuellement.

“Nous embauchons pour tous les postes, y compris dans la cuisine, les serveurs et les barmans”, a déclaré Kearney. « Nous devons embaucher plus pour l’été. Parce que si ce temps continue comme ça, le patio sera ouvert en février ou mars. Nous sommes vraiment impatients de le doter en personnel dès que possible. »

Il imagine que les clients du Pub 222 ne reconnaîtront pas l’espace une fois entrés.

“C’est totalement différent”, a déclaré Kearney. “S’ils sont venus ici quand c’était le Pub 222, ils reconnaîtront le bar et ce sera tout.”

Le bar, qui a 120 ans, est original au bâtiment. L’une des tables du Pub 222 a été restaurée.

“La table 6 provenait du Pub 222”, a-t-il déclaré. « C’était une table à laquelle s’asseyait l’un des habitués. Ils ont pris le dessus de table d’origine et l’ont remis en état. C’est une sorte d’hommage au Pub 222. Ils disaient que ce serait leur dernier verre et qu’ils seraient toujours là six heures plus tard.

Plus d’informations sur Whiskey Bend sont disponibles sur son site Web, whiskeybendstc.comet sa page Facebook, facebook.com/whiskeybendstc.